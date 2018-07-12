Найважливіше з саміту Трампа та Путіна може лишитись за лаштунками, і це має дуже непокоїти українців - Пол Ґобл

Українці мають значні підстави для занепокоєння через майбутні переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна, заплановані на 16 липня в Гельсінкі. В цьому переконаний Пол Ґобл, експерт з Євразії та колишній посадовець Держдепу США і ЦРУ.

«Гадаю, українців мав би жахати (такий саміт) навіть не тим, що буде оголошено якусь угоду стосовно Криму, чи Донбасу. Я не думаю, що це станеться», - сказав Ґобл в інтерв'ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Експерт, однак, побоюється, що під час приватної зустрічі двох лідерів Путін може інтерпретувати якісь слова Трампа як неформальну зміну позиції США на користь Росії.

Може видаватись, що результати цього саміту будуть меншими, ніж насправді

«Гадаю, українців мають дуже непокоїти такі речі, які Трамп може сказати Путіну в приватному форматі і які Путін може розцінити як поворот у його напрямку і відхід від позицій, про які США заявляють публічно», - наголосив аналітик.

Експерт не очікує на проголошення резонансних угод в результаті саміту.

«Може видаватись, що результати цього саміту будуть меншими, ніж насправді. Я не очікую значної угоди, не очікую жодної спільної декларації, де перераховувались би якісь обміни, - наголосив він. - Я справді побоююсь того, що президент Трамп неодноразово демонстрував, що він на приватній зустрічі може говорити речі, які інші країни інтерпретують по-своєму. Він робив заяви і про Україну і про Крим, який є територією України, якими, я впевнений, Путін хоче скористатись».

Путін – дуже хитрий і кмітливий політик і він знає, що, якщо ті компроміси, які американський президент може озвучити в приватному форматі, буде формалізовано угодою, це матиме ... наслідки

Путін, ймовірно, не буде наполягати на формалізації результатів саміту, вважає аналітик.

«Варто пам’ятати, що Путін – дуже хитрий і кмітливий політик і він знає, що, якщо ті компроміси, які американський президент може озвучити в приватному форматі, буде формалізовано угодою, це матиме два наслідки:

з одного боку, це може викликати хвилю осуду, яка, з високою імовірністю, може призвести до виграшу Демократичної партії в проміжних виборах до Палати Представників США. Це ускладнить ситуацію для Трампа, - переконаний аналітик,- і створить загрозу імпічменту;

по-друге, зросте кількість тих, хто скептично оцінює можливі дії Трампа щодо Росії, або Східної Європи і бачить за ними російські вимоги».

Результати саміту, бодай, неформальні можуть вплинути на подальші дії Путіна, вважає Пол Ґобл

«Мене непокоїть те, що будуть говорити приватно, особливо протягом зустрічей у форматі один на один, тому що ... Путін показав, що він завжди готовий діяти на основі таких (неформальних) домовленостей, включаючи проти України», - вважає експерт.

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