Трамп грубуватий, але піднімає вірні питання – в США прокоментували початок "дипломатичного марафону" Трампа

Президент США Дональд Трамп розпочав тижневий візит до Європи, де він планує провести "марафон" зустрічей високого рівня на саміті НАТО а також зустрітись з президентом Росії Путіним.

На початку першого дня саміту НАТО Трамп виступив з різкими заявами стосовно необхідності нарощування оборонних витрат країнами-членами Альянсу, а також розкритикував Німеччину за активну співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

Трамп справедливо наполягає на вирішенні цих питань, переконаний Пол Ґобл, експерт з Євразії та колишній посадовець Держдепу США і ЦРУ.

«Я цілком підтримую проведення серйозних обговорень стосовно зміни в розподілі тягаря витрат Альянсу, адже Сполучені Штати несуть непропорційно велику частину витрат НАТО», - заявив Ґобл в коментарі журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

Ґобл вважає, що Трамп вірно критикує політику деяких країн, яка дозволяє Росії «будувати трубопроводи на захід, щоб посилювати залежність Європи від поставок газу з Росії».

«Європейцям краще інвестувати в розбудову мережі терміналів з прийому зрідженого газу, щоб вони отримували газ з інших джерел, і не так залежали від поставок з Росії», - переконаний аналітик.

Деніел Фрід, дослідник аналітичного центру Atlantic Council та колишній дипломат США високого рангу також підтримав позицію Трампа стосовно розподілу оборонних витрат серед країн-членів НАТО.

Він це робить трошки грубо, але нічого – я б не став нарікати

«Президент Трамп правий щодо витрат на оборону країн-членів НАТО. Вони повинні витрачати більше. Особливо Німеччина», - наголосив експерт у коментарі «Голосу Америки».

«Я сподіваюсь, що Трамп буде тиснути на союзників щодо готовності та військових потужностей, тому що він має рацію. Якщо він того доб’ється, це буде його заслугою, тому що союзники почнуть витрачати більше на свої війська. Якщо він це робить для того, щоб потім йому віддали за цей успіх належне – чудово. Він це робить трошки грубо, але нічого – я б не став нарікати».

Проблема в тому, що я чую розмови про американський ізоляціонізм

Однак, експерти висловили стурбованість тим, наскільки різкий тон Трампа сприятиме зміцненню Альянсу.

«Проблема в тому, що я чую розмови про американський ізоляціонізм», - зауважив Деніел Фрід.

«... чи тисне Трамп на наших союзників щодо військових витрат, щоб зробити НАТО сильнішим і кращим? Чи не використовує він питання витрат на оборону для того, щоб послабити НАТО», - задає питання Фрід.

Деніел Фрід підкреслив, що міцний оборонний альянс відповідає інтересам США. «НАТО – ідея США. Воно служить нашим інтересам. Я б краще мав союзників, ніж не мав. Я хочу, щоб наші вороги та противники були наодинці. Я не хочу, щоб ми були наодинці…», - заявив Фрід.

Ґобл також висловив застереження стосовно дипломатичного стилю Трампа. «Атакувати всіх без розбору, як це зробив президент США» не сприяє конструктивному діалогу, наголосив аналітик.

Стосовно піднятих тем, питань не виникає, однак постає питання того, як це було зроблено

«Оборонний альянс – це не клуб, це не група людей, це група країн, яких об’єднало спільне завдання захищатись від спільної загрози... Нападки на окремих лідерів та окремих країн – хибний шлях, який може призвести до послаблення Альянсу», - заявив Ґобл .

«Стосовно піднятих тем, питань не виникає, однак постає питання того, як це було зроблено», - наголошує аналітик

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