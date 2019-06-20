Трамп зустрінеться з Путіним наступного тижня

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він проведе зустріч з президентом РФ Путіним наступного тижня під час саміту "Великої двадцятки". Про це президент США заявив в інтерв'ю Fox News. Він також підтвердив свій намір зустрітись з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я хотів би порозумітись з Росією, і, гадаю, так і буде. Хочу порозумітись з Китаєм і думаю це відбудеться. Я зустрічаюсь з ними обома наступного тижня в Японії на G20", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Як повідомляв "Голос Америки", цього тижня на слуханнях, присвячених ситуації в Україні, що відбулись в Комітеті міжнародних справ Сенату США, американські законодавці поділились своїми міркуваннями стосовно майбутньої зустрічі президентів США та Росії.

Президент Трамп має чітко дати зрозуміти президенту Путіну, що російській агресії в Україні мусить настати кінець. Зокрема так, ексклюзивно для «Голосу Америки», прокоментувала сенаторка Джин Шагін зустріч президентів на саміті Великої двадцятки.

Відповідаючи на питання сенатора Роба Менендеса стосовно можливості зустрічі Тармпа та Путіна, аналітик Atlantic Council Джон Гербст наголосив: "Було б чудово, якби при зустрічі з Путіним він сказав: “Знаєте, пане Путін, я не можу покращити відносин, поки ви не припинете агресію в Україні”. Це було б добре сказати. І не не просто приватно, а й публічно".

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