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США

Ймовірно, третій саміт Трампа з Кім Чен Ином відбудеться, - Держдеп

Кім Чен Ин і Дональд Трамп у Ханої, В'єтнам, 28 лютого 2019 року

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У понеділок представник Державного департаменту США заявив, що вважає, що черговий саміт між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином ймовірний, але дати ще не встановлено.

Заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон (Andrea Thompson) зробила таку заяву під час виступу на конференції організований фундацією Карнегі у Вашингтоні і присвяченій питанням запобігання поширенню ядерної зброї.

«Держсекретар і президент дуже чітко заявили, що вони залишаються відкритими для діалогу. Вони не мають дати в календарі, але наші команди продовжують працювати в цьому напрямку», – сказала вона, коли її запитали, чи відбудеться третя зустріч між Трампом і Кімом, і маючи на увазі державного секретаря США Майка Помпео.

«Чи є наступний саміт? Ну, я думаю, що буде», – додала вона.

Другий саміт Трампа і Кіма минулого місяця обвалився через розбіжності щодо вимог США до денуклеаризації Пхеньяна та вимоги Північної Кореї до послаблення санкцій.

Супутниковий знімок RC17BD6B4060 об'єкта Тончан-рі, де, за повідомленням CSIS, видно частково відновлену вертикальну установку для двигунів а також машини і матеріали, Фото оприлюднене 5 березня 2019 року
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Радник з питань національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що президент відкритий до третього саміту з Кімом, але на це може знадобитися більше часу.

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