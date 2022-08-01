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- Голос Америки
США ввели санкції проти компаній Китаю, ОАЕ за торгівлю іранською нафтою
США оголосили нові санкції проти компаній ОАЕ та Китаю, за співпрацю з іранською транспортною компанією із поставки нафти до Східної Азії. Компанії допомогли іранській компанії поставити нафту на десятки мільйонів доларів, вважають в уряді США.
США повернулись до програми санкцій проти Ірану, після того, як перестала працювати міжнародна ядерна угода щодо Ірану, яка називалась Спільний всеохопний план дій і передбачала запровадження міжнародного контролю над ядерними програмами Ірану в обмін на послаблення режиму санкцій. США сподіваються відновити цю угоду.
"Сполучені Штати продовжують йти шляхом дипломатії, щоб досягати взаємного повернення до повного виконання Спільного всеохопного плану дій, - заявив заступник Міністра фінансів США Браян Нельсон. - Поки Іран не буде готовий повернутись до повного виконання зобов'язань, ми продовжимо застосовувати санкції проти незаконної торгівлі іранською нафтою та нафтопродуктами".
Минулого місяця МАГАТЕ заявило, що ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається.
У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.
«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.
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ООН: "Корабель завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією". Відео
«Цей корабель – торгове судно Razoni – завантажений двома дефіцитними речима: кукурудзою та надією. Надією для мільйонів людей у всьому світі, які залежать від безперебійної роботи українських портів, щоб прогодувати свої сім’ї», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
- Голос Америки
Байден все ще має позитивний тест на COVID і продовжує дистанційно працювати з резиденції Білого дому
Починаючи тиждень, президент США Джо Байден почувається добре, йдеться у оновленій щоденній довідці лікаря Байдена Кевіна О’Коннера, опублікованій Білим домом.
"Сьогодні вранці, як і можна було очікувати, його тест на антиген SARS-CoV-2 залишився позитивним, але президент почувається добре", - зауважив лікар. Як зазначалося раніше, Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19 наприкінці липня та мав легкі симптоми: нежить, втому та нечастий сухий кашель.
Наразі, згідно з лікарською довідкою, президент продовжуватиме ізолюватись. Він також продовжуватиме керувати справами з Представницької резиденції. "Президент, як і раніше, дуже сумлінно підходить до справи здоров’я своїх колег з Представницької резиденції, Білого дому, секретної служби та іншого персоналу, чиї обов’язки вимагають будь-якої (хоча соціально дистанційованої) близькості до нього", - йдеться в повідомленні.
Байден раніше описував перебіг своєї хвороби як легкий, з можливістю працювати, і пояснював це вакцинацією та іншими методами лікування.
- Голос Америки
ЄС: вихід судна з Одеси – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи
Європейський Союз привітав відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі, з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року. Про це 1 серпня заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти Україниречник ЄС із закордонних справ Пітер Стано
«Європейський Союз вітає вихід першого комерційного судна з Одеського порту після підписання Чорноморської ініціативи щодо зерна 22 липня, після місяців блокування Росією та після того, як Росія націлилась фактично на цей самий порт через день після підписання угоди», - заявив речник ЄС із закордонних справ.
За словами Пітера Стано, відправлення першого корабля з українським зерном з Одеси – важливий крок до полегшення глобальної продовольчої кризи.
«Це перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України та блокуванням українських портів на додаток до мінування та знищення полів в Україні, знищення елеваторів, спалення зерна і пшениці, чи крадіжки та спроби продати це зерно від імені Росії», - заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
За словами Стано, негативні наслідки агресії Росії проти України впливають на найуразливіші верстви населення Африки, Азії та Близького Сходу.
Нагадаємо, що відправлення першого корабля з українським зерном з порту у Чорному морі привітав і генеральний секретар ООН. Гутерріш переконаний, що ця подія є першим результатом Чорноморської зернової ініціативи. Відповідну угоду підписали окремо Росія та Україна за ООН та Туреччиною. Домовленість, сподіваються в ООН, дозволить вивезти понад 20 мільйонів тонн зерна з трьох українських морських портів, заблокованих після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Угода передбачає, що Росія та Україна нададуть «максимальні гарантії» для кораблів, які проходитимуть до українських портів – Одеси, Чорноморська та Южного через Чорне море.
Дивіться також: ЄС: вихід комерційного судна з Одеського порту – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Відео
ЄС: вихід комерційного судна з Одеського порту – перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи. Відео
«Європейський Союз вітає вихід першого комерційного судна з Одеського порту. [...] Ми вітаємо цей перший крок до пом’якшення глобальної продовольчої кризи, яка була посилена незаконною агресією Росії проти України», - заявив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.
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