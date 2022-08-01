США ввели санкції проти компаній Китаю, ОАЕ за торгівлю іранською нафтою

США оголосили нові санкції проти компаній ОАЕ та Китаю, за співпрацю з іранською транспортною компанією із поставки нафти до Східної Азії. Компанії допомогли іранській компанії поставити нафту на десятки мільйонів доларів, вважають в уряді США.

США повернулись до програми санкцій проти Ірану, після того, як перестала працювати міжнародна ядерна угода щодо Ірану, яка називалась Спільний всеохопний план дій і передбачала запровадження міжнародного контролю над ядерними програмами Ірану в обмін на послаблення режиму санкцій. США сподіваються відновити цю угоду.

"Сполучені Штати продовжують йти шляхом дипломатії, щоб досягати взаємного повернення до повного виконання Спільного всеохопного плану дій, - заявив заступник Міністра фінансів США Браян Нельсон. - Поки Іран не буде готовий повернутись до повного виконання зобов'язань, ми продовжимо застосовувати санкції проти незаконної торгівлі іранською нафтою та нафтопродуктами".

Минулого місяця МАГАТЕ заявило, що ядерна програма Ірану розвивається «галопуючими темпами», і Міжнародне агентство з атомної енергії має недостатню інформацію щодо того, що відбувається.

У червні Іран почав демонтувати фактично все моніторингове обладнання Агентства, встановлене відповідно до ядерної угоди країни зі світовими державами 2015 року. Тоді голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що це може завдати «смертельного удару» по шансах відновити угоду, яка фактично перестала працювати, після виходу з неї Сполучених Штатів у 2018 році.

«Суть у тому, що протягом майже п’яти тижнів я мав дуже обмежену інформацію, а ядерна програма йшла вперед галопуючими темпами, і, отже, якщо буде укладено угоду, мені буде дуже важко зрозуміти, що відбувалось протягом цього періоду вимушеної сліпоти", - сказав він El Pais.