ЄС запроваджує санкції проти пропагандистів Путіна

Європейський Союз запроваджує санкції проти пропагандистів Путіна. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми будемо націлюватися на пропагандистів Путіна, тому що їхня брехня отруює публічний простір у Росії та за кордоном", - цитує Reuters заяву Урсули фон дер Ляєн, озвучену під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Нові санкції “ще більше виснажать військову машину Росії та похитнуть основи її економіки”, додала президентка.

“Інформація — це масло в двигуні демократії, і ми повинні її захищати”, - сказав днями верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель з нагоди презентації ґрунтовного звіту про інформаційні маніпуляції та російську дезінформацію

Звіт оприлюднено Центром обміну інформацією та аналізу в рамках зовнішньополітичної служби ЄС (EEAS). Підрозділ ЄС з питань дезінформації Stratcom засвідчив, що метою маніпуляційних кампаній Росії є дестабілізація, а Жозеп Боррель додає, що дезінформація Росії стала її важливим інструментом у війні проти України.

“Війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі”, - нагадує Боррель.

Під час презентації звіту наголошувалося, що стійкість до дезінформації — це навичка, яку потрібно постійно розвивати, оскільки загрози зростають.

Як свідчать результати дослідження (здійсненого з жовтня по грудень 2022), у тематиці дезінформаційних повідомлень зі сторони Росії домінувало повномасштабне вторгнення і - у 60 зі 100 інцидентів - підтримка вторгнення як основна мотивація нападу.

Регулярно дезінформаційній роботі сприяють дипломатичні канали. Таку ж тактику застосовує і Китай, здебільшого націлюючись на США, свідчить статистика звіту.

Техніка ж стає усе більш “витонченою”. До прикладу, джерела неправдивої пропагандистської інформації видають себе за ЗМІ, копіюючи стиль і формат справжніх видань.

Ще один підсумок аналізу - дезінформація багатомовна. “Вкиди” перекладаються та доповнюються кількома мовами. Інциденти стосувалися щонайменше 30 мов, 16 з яких є мовами ЄС. Росія використовувала більше мов, ніж китайські пропагандисти, але 44% російськомовного контенту було націлено на російськомовне населення, а 36% – на англомовних споживачів.

Найчастіше дезінформація призначена для того, щоб відволікти увагу та спотворити дійсність.

Практикується дешеве й просте виробництво та розповсюдження сфабрикованих зображень і відеоматеріалів в Інтернеті.

Звіт, як інформує ЕЕAS, має намір сприяти досягненню спільного розуміння небезпеки та формулюванню колективної систематичної відповіді на виклики пропаганди і дезінформації у сучасному інформаційному просторі. З метою протидії пропаганді і маніпуляціям, вважає експерт у цій сфері Карл Міллер, “рано чи пізно ЄС доведеться втрутитися [з метою] згортання доступу до даних”.