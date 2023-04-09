Світовий банк і МВФ у Вашингтоні усуватимуть “слабкі місця” санкцій проти Росії

10 квітня у столиці Сполучених Штатів розпочнуться тижневі Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Йтиметься, зокрема, про усунення слабких місць у раніше застосованих безпрецедентних санкціях проти Росії, щоб запобігти фінансуванню Москвою своєї військової машини в Україні.

Про це виданню CNN повідомили посадовці Міністерства фінансів США.

За їх інформацією, лідери світової фінансової системи зустрінуться у Вашингтоні і працюватимуть протягом тижня для обміну найкращими практиками щодо запобігання будь-яким способам Росії і російських компаній обійти санкції.

Фінансисти відзначають, що попри тисячі накладених санкцій Росія намагається переорієнтувати торговельні шляхи та придбати те, що їй потрібно, зокрема, для війни проти України, через сусідні країни або більш поблажливі юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати чи Туреччина, - інформує CNN.

Натомість представники Мінфіну США заявили, що готові поділитися результатами боротьби із обходом санкцій. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв у суботу в російській соцмережі заявляв, що підтримка Києва спричинила «справжнє фінансове та політичне пекло» для Європи, однак західні уряди покладають провину за економічні потрясіння безпосередньо на неспровоковане вторгнення Росії в Україну, - підкреслює CNN.

Як повідомляв Голос Америки, критику санкцій можна було почути і на Заході, де деякі оглядачі казали, що вони не досягли своєї мети, бо агресія Росії триває. Але один з архітекторів санкційного режиму, колишній координатор політики санкцій Державного департаменту США Деніел Фрід каже, що на початку очікування від санкцій були «трохи перебільшені».

«Уряд США сподівався, що санкції Путіна стримають, але насправді вони не дуже вірили, що це вдасться. На самому початку, відразу після 24 лютого була надія, що дуже потужні санкції завдадуть такого удару по російській економіці, що вона розвалиться. Президент США Джо Байден тоді сказав, що санкції перетворили рубль на руїни. Це була одна з рідкісних помилок», – каже Фрід у розмові з Українською службою Голосу Америки.

Фрід, який нині є провідним експертом Атлантичної Ради, каже, що для того, щоб вони працювали, за санкціями потрібно «доглядати» – розширювати, посилювати і стежити за тим, щоб від них не ухилялися. Остання проблема постала особливо гостро у зв’язку з індивідуальними санкціями проти російських олігархів.

Згідно з дослідженням Національного фонду демократії (NED), яке презентували у Вашингтоні у січні, клептократи стали більш винахідливими, тим більше, що деякі країни «не задають зайвих запитань». Дослідники кажуть, що, наприклад, Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина привернули особливу увагу на тлі посилення західних санкцій проти Росії.

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