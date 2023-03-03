США наклали санкції на 6 росіян за переслідування опонента війни Росії проти України Кара-Мурзи

Сполучені Штати оголосили санкції для громадян Росії, причетних до порушень прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи, який відверто висловлювався про війну Росії проти України. США повторили заклик до негайного звільнення Кара-Мурзи та заявили, що “спроби Володимира Путіна змусити критиків замовкнути не приведуть до приховування правди про його жорстоку війну проти України, яка продовжує безсовісно спричиняти смерті, зловживання та руйнування”, - йдеться у заяві Держдепу Сполучених Штатів.

Так, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на суддів Олену Ленську, Діану Міщенко та Іллю Козлова, спеціального слідчого Андрія Задачіна та Данила Міхєєва, держслужбовців Росії Олега Свіриденка – за їхню причетність до серйозного порушення прав людини проти правозахисника, одного з лідерів опозиції, письменника та історика Володимира Кара-Мурзи.

У результаті застосованих санкцій, все майно та інтереси зазначених осіб у Сполучених Штатах (або у володінні чи під контролем осіб з США) заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50 або більше відсотками підсанкційним особам.

“Сполучені Штати прагнуть застосувати відчутні та серйозні наслідки до тих, хто вчиняє серйозні порушення прав людини або бере участь у корупції, а також захистити фінансову систему США від зловживань з боку цих самих осіб”, - йдеться на сайті Мінфіну США.

Кара-Мурзу заарештували в Москві у квітні 2022 року за виступи проти загарбницької війни Росії проти України. Приводом для порушення справи та засудження став зокрема виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", "свідомо поширив помилкову інформацію" про бомбардування російськими збройними силами житлових районів та цивільної інфраструктури, включаючи пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”. Відтоді Кара-Мурзі висунули додаткові політично вмотивовані звинувачення в Кремлі, і зараз йому загрожує понад 35 років ув'язнення, у тому числі “за участь в іноземній організації” та “за державну зраду”.

Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.

У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.

У січні 2022 року Держдепартамент США ініціював кампанію «Without Just Cause», яка закликає до звільнення політв’язнів у всьому світі.

Як повідомлялося раніше, дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза у розмові з кореспондентом російської служби Голосу Америки у Вашингтоні сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.

А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрібні три умови: перемога України на умовах, коли кожен російський солдат залишить українську територію; посилення санкцій; необхідність того, аби вижили нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.

За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.