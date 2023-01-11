США і Захід "суттєво" змінюють свій підхід до надання зброї Україні - медіа

У типі озброєння, яке США та союзники надають Україні, відбулася "суттєва" зміна, покликана задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності, про це телеканалу CNN повідомили двоє американських високопосадовців.

Як пише медіа, один чиновник США зазначив, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились. Представники США підкреслили, що українці розробляють і дотримуються власної стратегії, і дії Вашингтона спрямовані на підтримку цієї стратегії та задоволення їхніх потреб на полі бою.

"Ми постійно підтримуємо зв’язок з Україною щодо того, що їй потрібно для захисту, і ми віримо, що задовольняємо цю потребу. Зі зміною ситуації зростає і наша допомога", - сказала речниця Ради з нацбезпеки США Едрієн Вотсон в коментарі CNN.

Напередодні Голос Америки повідомляв, що Пентагон почне тренування українських військових на системі протиповітряної оборони Patriot у штаті Оклахома вже у січні. Навчання триватимуть кілька місяців.

Як пише The Washington Post, американські війська зазвичай проходять навчання на Patriot протягом року, перш ніж використовувати його в польових умовах. Пентагон шукає способи скоротити цей графік для українських сил, враховуючи нагальну потребу навчити їх і відправити додому.

"Ми точно не хочемо робити нічого, що поставило б під загрозу їхню здатність продовжувати боротьбу, - сказав речник Пентагону Пет Райдер. - Але в кінцевому підсумку це рішення повинні прийняти українці з точки зору того, скільки військ вони можуть дозволити собі вивести з лінії фронту, щоб провести навчання".

За словами Райдера, у Форт Сілл, де проходитимуть навчання, вже створена школа, що допоможе Сполученим Штатам "пришвидшити" навчання під керівництвом персоналу армії США. За його словами, працюючи окремо від американських студентів, українські військові навчатимуться в аудиторіях, самій системі Patriot і в симуляційній лабораторії.

При цьому, у Пентагону немає інших планів приймати інші групи українських військовиків у Сполучених Штатів для тренувань із застосуванням додаткових систем озброєння, додав Райдер, хоча він не виключив такої можливості, якщо виникне така необхідність у майбутньому. За його словами, адміністрація залишається "гнучкою".

Високопосадовці також заявили, що Пентагон готується тренувати сотні українських солдатів одночасно і на американській базі в Німеччині, починаючи з цього місяця, зосереджуючись на тому, що американські військові називають загальним веденням бойових дій.

У російському посольстві в США рішення навчати українців використанню Patriot назвали підтвердженням "фактичної участі Вашингтона в українському конфлікті".

Нагадаємо, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни.

Водночас як пише The New York Times, за словами опитаних виданням аналітиків, надання західними союзниками бойових машин піхоти свідчить про їхню підтримку нових наступальних дій у найближчі місяці. А зусилля президента Росії Володимира Путіна посіяти розбрат у країнах Заходу через Україну провалюються. "Пропозиція про припинення вогню, яка, здавалося б, була спрямована на розкол західної єдності, натомість зустріла західну ескалацію, що підкреслило дипломатичну боротьбу Москви".

Українська влада наполягає на необхідності отримати від партнерів подальші види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети. Але при цьому у зверненні до учасників 80-ї церемонії вручення "Золотого глобуса" президент України Володимир Зеленський сказав: "Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом. [...] Війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється: вже зрозуміло, хто в ній переможе".