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Фірми у Польщі, Естонії, ОАЕ … США закривають шпарини для обходження санкцій навколо світу та канали для постачання технологій Росії
США запровадили санкції щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб, спрямовані на закриття прогалин, що дозволяли обходити російські санкції, та каналів, через які в Росію постачали критично важливі технології.
Санкції запровадили у п'ятницю, 19 травня, у співпраці із партнерами з "Групи семи", щодо осіб, які пов'язані із понад 20 країнами чи юрисдикціями. Про це йдеться в роз`ясненні Міністерства фінансів США.
У документі пояснюється, що нові заходи мають на меті обмежити майбутні можливості Росії у видобутку енергоресурсів та у секторі фінансових послуг.
Крім цього Державний департамент США визначив або заблокував власність майже 200 фізичних та юридичних осіб, судна і літаки, та додав 71 організацію до списку компаній, на які поширюються заходи з експортного контролю.
Ці санкції, підкреслює американський Мінфін, як й попередні, спрямовані на зниження здатності Росії вести війну проти України.
«Сьогоднішні дії ще більше посилять контроль над здатністю Путіна вести своє варварське вторгнення і сприятимуть нашим глобальним зусиллям, спрямованим на припинення спроб Росії ухилятися від санкцій», - слова міністерки фінансів США Дженет Єллен наводяться у заяві Мінфіну.
Так Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційного списку п'ятьох нових членів мережі швейцарсько-італійського бізнесмена Вальтера Моретті - громадянина Німеччини, двох громадян Індії та дві індійські компанії.
«Моретті і його колеги таємно закуповували секретні технології і обладнання для російських спецслужб і військових», - йдеться у заяві.
Також під санкції потрапила базована у Ліхтенштейні торговельна мережа, яку російські спецслужби використовували для закупівлі «напівпровідникового та нанотехнологічного виробничого обладнання для російських компаній», що вже перебували під санкціями США.
До санкційного списку включений громадянин Нідерландів Едвін Онно Ван Інген, який, як зазначається в релізі, «є основним європейським агентом із закупівель для російських лабораторій, що розробляють ядерну зброю та досліджують передові технології звичайної зброї». За дорученням російських спецслужб, Інген закуповував таке обладнання у виробників або торгових представників, маскуючи кінцевого отримувача.
Щоб обмежити канали постачання в Росію напівпровідників та напівпровідникових технологій, до санкційного списку включили ще кілька європейських фірм та громадян. Серед них - польська вантажна компанія Inter-Trans, яка від лютого минулого року сприяла «сотням перевезень електронних компонентів та інших товарів», що надходили до компаній групи Ostec, російських компаній, теж внесених до санкцій у цьому пакеті. Польська компанія належить громадянину Білорусі Євгену Костюку, повідомляє Мінфін США.
Також санкції запроваджені проти фінської мережі трансферу технологій Koneisto International Oy, яка «поставила оптико-електронні товари та лабораторне обладнання двом російським технологічним компаніям». Керуючим директором цієї компанії є громадянин Росії Олександр Сакулін.
Зареєстрована в Естонії компанія Elmec Trade OU також включена до цього списку. У релізі повідомляється, що вона «відвантажила електронні компоненти американського виробництва російським компаніям» на мільйони доларів.
До санкційного списку внесена й низка російських компаній та громадян, які брали участь у схемах постачання в Росію технологій, що могли використовуватися для ведення війни проти України.
Також запроваджені обмеження проти російських навчальних та наукових закладів та їхніх керівників, що працюють у сфері енергетики, бурових та гірничодобувних компаній та інвесторів у цю сферу.
Крім цього, додаткові заходи запроваджені щодо фінансових компаній, які займаються переміщенням та відмиванням російських коштів, - Huriya Private зі штаб-квартирою в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, та DuLac Capital Ltd зі штаб-квартирою у Швейцарії.
І окремо санкції - щодо Служби зовнішньої розвідки Росії.
Все майно цих компаній та осіб, що знаходиться у США, буде заморожене, а будь-які фінансові транзакції в межах (або транзитом) США - заборонені, крім обмеженої кількості винятків.
«Міцним» назвав цей пакет старший науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід, який раніше працював у Держдепі, і вважається основним архітектором санкційної політики в Адміністрації президента Барака Обами.
«Пакет санкцій США особливо сильний, коли йдеться про тих, хто ухиляється від санкцій. Він переслідує низку цілей по всьому світу - в Європі, на Близькому Сході, у Китаї. Це міцний пакет», - сказав він у коментарі Українській службі Голосу Америки.
Він звернув увагу, що пакет не включає зниження ціни на нафту у запровадженій стелі на експорт російської нафти та санкції проти російських банків. Він припускає, що це може бути у наступних пакетах. У той же час, зазначає Фрід, санкційний пакет демонструє, скільки зусиль Адміністрація США вкладає у санкційну політику.
«Ці списки не складаються самі по собі. Це багато роботи, багато зобов’язань, багато ресурсів. Це серйозна робота, і вона завдасть шкоди російській економіці, що й є наміром. Я їм за це аплодую», - сказав Фрід.
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- Голос Америки
Країни “Групи семи” закликали Росію розширити та продовжити Чорноморську зернову угоду
Країни "Групи семи" на саміті в Японії оприлюднили заяву, в якій закликали Росію розширити та продовжити Чорноморську зернову угоду до максимального потенціалу.
"Ми будемо продовжувати підтримку експорту української агропродукції, зокрема шляхами солідарності “Україна - ЄС”. У зв’язку з цим ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи і закликаємо Росію припинити загрожувати глобальному постачанню продовольства та дозволити Чорноморський зерновій угоді діяти з максимальним потенціалом”, - мовиться в заяві лідерів “Групи семи”.
G7 також підтримала ініціативу президента України “Зерно з України”, за якою країни-учасниці купують в українських фермерів зерно і відправляють його в країни Африки, що перебувають на межі голоду.
“Ми залишаємося відданими ініціативі "Зерно з України". Наші внески підтримують постачання гуманітарної продовольчої допомоги найбільш уразливі країни у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН”, - заявили лідери “Групи семи”, куди входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія.
Тим часом речниця ООН Стефані Трембле повідомила у п'ятницю, що спільний координаційний центр зареєстрував шість нових суден для участі в Чорноморській ініціативі, загалом було подано 15 заявок.
"Зараз у Стамбулі знаходяться три завантажених судна, які готуються до огляду. Наразі жодне судно не завантажується в жодному з трьох українських портів, які передбачені в зерновій Ініціативі. Групи Спільного координаційного центру перевірили та допустили до портів Одеси та Чорноморська три нових судна", - заявила речниця ООН на брифінгу. Вона закликала сторони зернової ініціативи "якнайшвидше повернутися до темпів операцій, які повною мірою використовують потужності трьох портів".
Цими днями в Хіросімі в Японії проходить саміт "Групи семи". Як повідомляють ЗМІ, в неділю до Японії може прибути президент України Володимир Зеленський.
- Голос Америки
Лідери G7 назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії та її намагання контролювати атомні об'єкти України
Лідери G7, які зустрілися в японському місті Хіросіма, яке пережило атомне бомбардування, назвали «безвідповідальною» ядерну риторику Росії у контексті її агресії проти України. У спільній заяві учасники G7 назвали дії Росії «підривом режимів контролю над озброєннями», а «заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними».
«Ми повторюємо нашу позицію щодо неприпустимості погроз з боку Росії застосуванням ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування ядерної зброї Росією в контексті її агресії проти України», – мовиться у тексті заяви лідерів G7 про ядерне роззброєння, опублікованій на сайті Білого дому.
Лідери Великої Британії, Канади, Італії, Німеччини, Франції, США та Японії, яка приймала саміт, а також керівники Європейського Союзу нагадали Росії, що вона підписувала спільну заяву лідерів п’яти ядерних держав від 3-го січня 2022 року «про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь». Лідери G7 нагадали, що і Росія тоді вважала, що «ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести».
«Ми закликаємо Росію знову взяти на себе зобов’язання – словами і ділом – дотримуватися принципів, закріплених у цій заяві. Наша політика безпеки базується на розумінні того, що ядерна зброя, поки вона існує, має служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війні та примусу», – заявили G7
Керівники найбільш розвинених демократичних держав світу заявили, що вони «глибоко стурбовані спробою Росії контролювати атомні об’єкти». Вони заявили, що це створює серйозні ризики для ядерної безпеки та є повним ігноруванням права України використовувати ядерну енергію в мирних цілях.
Вони також заявили, що «глибоко шкодують» про рішення Росії вийти з договору про контроль над ядерною зброєю та закликали Росію до повного виконання договору. Вони також зауважили, що «прискорене нарощування Китаєм свого ядерного арсеналу без прозорості та змістовного діалогу викликає занепокоєння для глобальної та регіональної стабільності».
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який представляє Хіросіму в нижній палаті японського парламенту, сказав, що він обрав саме це місто для зібрання G7, щоб зосередити увагу на контролі над озброєнням.
Хіросіма разом з Нагасакі була зруйнована ядерними бомбардуваннями США 78 років тому. Бомбардування, яке призвело до значних жертв, позначило завершення Другої світової війни.
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- Голос Америки
Перемовини щодо боргового ліміту у США "на паузі"
Перемовини щодо боргового ліміту між політиками США призупинились після того, як делегація опозиційної Республіканської партії вийшла з Білого дому, звинувативши уряд в затягуванні обговорень.
"Ми вирішили взяти паузу, бо це не конструктивно", - заявив конгресмен-республіканець Гаррет Грейвз пресі, після того, як покинув Білий дім.
"Поки не буде бажання проводити раціональне обговорення щодо того, як рухатись вперед, щоб зробити вірно, ми не будемо сидіти і говорити самі з собою", - додав політик.
Грейвз представляє на перемовинах з Білим домом спікера Палати представників США республіканця Кевіна Маккарті. Республіканці мають більшість в Палаті представників і від їхньої позиції залежить рішення про збільшення ліміту боргу США.
Маккарті підтвердив, що перемовини на паузі і заявив, що "потрібно більше руху з боку Білого дому".
Перед оголошенням про призупинку перемовин колишній президент США Дональд Трамп в соцмережі Truth Social закликав республіканців "не погоджуватись на домовленість про борговий ліміт до того, як отримають все, що хочуть", повідомляє The Guardian.
Посадовець Білого дому заявив ЗМІ, що "перемовини будуть важкими", адже є "справжні розбіжності" з бюджетних питань.
Раніше міністр фінансів США Дженет Єллен попереджала Конгрес США про "катастрофічні" наслідки для економіки США та глобальної економіки, якщо Конгрес не збільшить борговий ліміт в США. Вона вказувала, що кошти на поточні витрати у США можуть бути обмежені вже наступного місяця.
У четвер Єллен провела зустріч з керівниками десятки банків у США, де наголосила на важливості збільшення ліміту Конгресом і підкреслила, що "дефолт принесе реальні та жорсткі наслідки для банківської системи, внутрішньої та світової економіки".
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- Голос Америки
Білий дім підтвердив, що США приєднаються до тренувань українських пілотів на F-16
Білий дім підтвердив, що США приєднуються до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - літаки F-16. У повідомленні від Адміністрації президента США мовиться:
"Президент Байден поінформував лідерів "Групи семи", що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, для подальшого зміцнення та вдосконалення можливостей ВПС України. Під час навчання протягом наступних місяців наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надавати літаки, скільки їх надамо та хто їх надасть", - йдеться у повідомленні високопосадовця Білого дому.
За повідомленням, тренування відбуватиметься у Європі та триватиме місяці. "Сподіваємося, ми зможемо розпочати це навчання найближчими тижнями", - заявив високопосадовець.
"На сьогодні США та наші союзники й партнери зосередилися на забезпеченні України переважною більшістю систем, озброєння та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та літа. Дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", - мовиться у заяві.
Раніше Голос Америки повідомляв із посиланням на ЗМІ, що президент США на зустрічі "Групи семи" в місті Хіросіма, Японія, приєднався до так званої "авіаційної коаліції".
Рішення Байдена привітав президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
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