Фірми у Польщі, Естонії, ОАЕ … США закривають шпарини для обходження санкцій навколо світу та канали для постачання технологій Росії 

США запровадили санкції щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб, спрямовані на закриття прогалин, що дозволяли обходити російські санкції, та каналів, через які в Росію постачали критично важливі технології.

Санкції запровадили у п'ятницю, 19 травня, у співпраці із партнерами з "Групи семи", щодо осіб, які пов'язані із понад 20 країнами чи юрисдикціями. Про це йдеться в роз`ясненні Міністерства фінансів США.

У документі пояснюється, що нові заходи мають на меті обмежити майбутні можливості Росії у видобутку енергоресурсів та у секторі фінансових послуг.

Крім цього Державний департамент США визначив або заблокував власність майже 200 фізичних та юридичних осіб, судна і літаки, та додав 71 організацію до списку компаній, на які поширюються заходи з експортного контролю.

Ці санкції, підкреслює американський Мінфін, як й попередні, спрямовані на зниження здатності Росії вести війну проти України.

«Сьогоднішні дії ще більше посилять контроль над здатністю Путіна вести своє варварське вторгнення і сприятимуть нашим глобальним зусиллям, спрямованим на припинення спроб Росії ухилятися від санкцій», - слова міністерки фінансів США Дженет Єллен наводяться у заяві Мінфіну.

Так Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційного списку п'ятьох нових членів мережі швейцарсько-італійського бізнесмена Вальтера Моретті - громадянина Німеччини, двох громадян Індії та дві індійські компанії.

«Моретті і його колеги таємно закуповували секретні технології і обладнання для російських спецслужб і військових», - йдеться у заяві.

Також під санкції потрапила базована у Ліхтенштейні торговельна мережа, яку російські спецслужби використовували для закупівлі «напівпровідникового та нанотехнологічного виробничого обладнання для російських компаній», що вже перебували під санкціями США.

До санкційного списку включений громадянин Нідерландів Едвін Онно Ван Інген, який, як зазначається в релізі, «є основним європейським агентом із закупівель для російських лабораторій, що розробляють ядерну зброю та досліджують передові технології звичайної зброї». За дорученням російських спецслужб, Інген закуповував таке обладнання у виробників або торгових представників, маскуючи кінцевого отримувача.

Щоб обмежити канали постачання в Росію напівпровідників та напівпровідникових технологій, до санкційного списку включили ще кілька європейських фірм та громадян. Серед них - польська вантажна компанія Inter-Trans, яка від лютого минулого року сприяла «сотням перевезень електронних компонентів та інших товарів», що надходили до компаній групи Ostec, російських компаній, теж внесених до санкцій у цьому пакеті. Польська компанія належить громадянину Білорусі Євгену Костюку, повідомляє Мінфін США.

Також санкції запроваджені проти фінської мережі трансферу технологій Koneisto International Oy, яка «поставила оптико-електронні товари та лабораторне обладнання двом російським технологічним компаніям». Керуючим директором цієї компанії є громадянин Росії Олександр Сакулін.

Зареєстрована в Естонії компанія Elmec Trade OU також включена до цього списку. У релізі повідомляється, що вона «відвантажила електронні компоненти американського виробництва російським компаніям» на мільйони доларів.

До санкційного списку внесена й низка російських компаній та громадян, які брали участь у схемах постачання в Росію технологій, що могли використовуватися для ведення війни проти України.

Також запроваджені обмеження проти російських навчальних та наукових закладів та їхніх керівників, що працюють у сфері енергетики, бурових та гірничодобувних компаній та інвесторів у цю сферу.

Крім цього, додаткові заходи запроваджені щодо фінансових компаній, які займаються переміщенням та відмиванням російських коштів, - Huriya Private зі штаб-квартирою в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, та DuLac Capital Ltd зі штаб-квартирою у Швейцарії.

І окремо санкції - щодо Служби зовнішньої розвідки Росії.

Все майно цих компаній та осіб, що знаходиться у США, буде заморожене, а будь-які фінансові транзакції в межах (або транзитом) США - заборонені, крім обмеженої кількості винятків.

«Міцним» назвав цей пакет старший науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід, який раніше працював у Держдепі, і вважається основним архітектором санкційної політики в Адміністрації президента Барака Обами.

«Пакет санкцій США особливо сильний, коли йдеться про тих, хто ухиляється від санкцій. Він переслідує низку цілей по всьому світу - в Європі, на Близькому Сході, у Китаї. Це міцний пакет», - сказав він у коментарі Українській службі Голосу Америки.

Він звернув увагу, що пакет не включає зниження ціни на нафту у запровадженій стелі на експорт російської нафти та санкції проти російських банків. Він припускає, що це може бути у наступних пакетах. У той же час, зазначає Фрід, санкційний пакет демонструє, скільки зусиль Адміністрація США вкладає у санкційну політику.

«Ці списки не складаються самі по собі. Це багато роботи, багато зобов’язань, багато ресурсів. Це серйозна робота, і вона завдасть шкоди російській економіці, що й є наміром. Я їм за це аплодую», - сказав Фрід.