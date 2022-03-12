Під нові персональні санкції США потрапили депутати Держдуми РФ, посадовці, бізнесмени та члени їх родин

Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі США запровадили додаткові санкції проти російських посадовців, депутатів, бізнесменів та членів їхніх родин, через вторгнення в Україну. Публікації про "Подальше притягнення Кремля до відповідальності" та "Заходи щодо російських еліт" розміщено на сайті американського Держдепартаменту.

До нового санкційного переліку потрапила родина речника президента Росії Володимира Путіна, Дмитра Пєскова (персональні санкції проти Пєскова були введені раніше – ред.) – дружина Тетяна Навка та її діти – Микола і Ліза Пєскови.

Санкції також розширено щодо російського бізнесмена Віктора Вексельберга, статки якого перевищують 6 млрд дол. "Йдеться про блокування його активів, в тому числі літака і яхти. Загальна сума підсанкційного майна Вексельберга становить 180 млн дол", - повідомляють на сайті "Радіо Свобода".

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив і про санкції проти 12 членів Держдуми Росії, «які керували процесом щодо визнання так званих «Донецької та Луганської народних республік». Це - Юрій Афонін, Євген Безсонов, Леонід Калашніков, Володимир Кашин, Микола Коломейцев, Олексій Куринний, Іван Мельников, Дмитро Новіков, Микола Осадчий, Казбек Тайсаєв, Геннадій Зюганов, а також спікер Держдуми В’ячеслав Володін.

Мінфін США також повідомив про персональні санкції щодо десяти членів правління другого за величиною російського банку - ВТБ. У цьому переліку, - Ольга Дергунова, Вадим Кулик, Валерій Лук’яненко, Анатолій Печатников, Наталія Кортікс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський, Дмитро П’янов та Юрій Андресов.

Уся американська нерухомості та активи у США, які належать підсанкційним особам, - будуть заморожені, - пояснюють на сайті Держдепартаменту. Також будуть заморожені будь-які фінансові операції цих осіб, включно із купівлею товарів і наданням послуг, що проходять через США. Під санкції також підпадають компанії, в яких 50% або більше відсотків належать одному чи кільком особам із списку.

Окрім того - США, "Велика сімка" та ЄС скасували для Росії статус "країни найбільшого сприяння у торгівлі".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".