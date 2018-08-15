Нові санкції щодо Росії можуть нашкодити компаніям у США та Європі - ЗМІ

Нові санкції щодо Росії, запропоновані в Сенаті, можуть створити серйозні проблеми для фінансових та енергетичних компаній в США та Європі, пише видання The Hill.

Двопартійна коаліція у Сенаті намагалася підсилити економічний тиск на Росію на тлі побоювань щодо спроб Кремля вплинути на проміжні вибори.

Законопроект від сенаторів Ліндсі Грема (республіканця) та Роберта Менендеса (демократа) мав би поставити Путіна в економічні лещата шляхом обмеження іноземних інвестицій, бізнесу та торгівлі з російськими енергетичними компаніями і банками.

Але енергетичні фірми та інвестори побоюються, що тягар дотримання широкомасштабних запропонованих санкцій потенційно може завдати шкоди їхньому бізнесу.

Фірми, які порушують санкції, можуть зіткнутися з виснажливими наслідками та ризиком заморожування фінансової системи США.

Російські чиновники назвали запропоновані санкції «декларацією економічної війни», а Міністерство фінансів особисто попереджало законодавців про подібні заходи на початку цього року, говорячи, що вони можуть послабити економіку та національну безпеку Сполучених Штатів.

«Масштаб і обсяг наслідків розширення санкцій до суверенного боргу та деривативів є невизначеними та можуть мати наслідки як для Російської Федерації, так і для американських інвесторів та підприємств», – зазначено в цьому документі.

Аналогічну думку висловлюють експерти:

«Ці санкції можуть мати дуже широкий підривний ефект не тільки щодо російських енергетичних компаній, а й їхніх партнерів із країн, які є ключовими союзниками США», – підкреслює Барбара Лінні, адвокат із санкцій.

Ще не відомо, чи законопроект буде переданий Конгресу цього року, але занепокоєння щодо запропонованих змін вже є очевидним.

Дивіться також: Присяжні вирішуватимуть долю Пола Манафорта