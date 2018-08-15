Справа проти Манафорта наближається до завершення

Справа проти Пола Манафорта, яка слухається в федеральному суді в місті Александрія, у штаті Вірджинія, наближається до розв'язки. Вранці з заключним словом виступила сторона звинувачення. Прокурори підсумували головні аргументи справи, які вони представляли протягом більше двох тижнів.

Незабаром із заключним словом має виступити сторона захисту, яка напередодні відмовилася представляти своїх свідків. І далі - слово за присяжними.​

Підтверджуючи кожне звинувачення документами, вони розповіли, як Манафорт в 2010-2014 роках заробляв гроші в Україні, які, за домовленістю з клієнтами, переводилися на кіпрські рахунки українських бізнесменів - Ахметова, Льовочкіна та Колєснікова, після чого – на кіпрські рахунки самого Манафорта.

Всього на 31 банківський рахунок, пов'язаний з Манафортом, з України було переведено понад 60 мільйонів доларів. Манафорт рахунку не декларував і податки з прибутку в Україні не платив. У 2014-му році, коли цей потік припинився, Манафорт продовжив жити з розмахом, вдаючись до банківського шахрайства. Політтехнологу інкримінуються всі ці правопорушення.

Напередодні сторона захисту відмовилася представляти своїх свідків. Надалі - слово за присяжними.

Манафорт звертався до зятя Трампа Джареда Кушнера за допомогою: просив посаду в адміністрації Трампа для банкіра, який сприяв особисто Манафорту

Нагадаємо, що вчора, 14 серпня, стало відомо, що Манафорт звертався до зятя Трампа Джареда Кушнера за допомогою: просив посаду в адміністрації Трампа для банкіра, який сприяв особисто Манафорту з порушенням законодавства. Манафорт отримав 16 мільйонів доларів позики від Federal Savings Bank в якому працював Колк. Банкір з Чикаго тепер виступає в якості свідка в справі проти Манафорта.

Манафорт і Кушнер обмінялись електронними повідомленнями в листопаді 2016 року.

Манафорт сказав Кушнеру, що Колк є відданим прихильником Трампа, який зацікавлений в управлінні сухопутними силами США, або, можливо, в посаді міністра фінансів, або торгівлі.

Манафорт отримав відповідь: "Працюю над цим!", повідомляє The Hill з посиланням на Bloomberg.

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