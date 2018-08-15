Трамп розкритикував положення щодо Криму та Росії в оборонному бюджеті США

Після підписання в понеділок закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” (NDAA) президента США Дональд Трамп заявив: "я дуже пишаюсь своєю визначною роллю в цьому".

Однак, через декілька годин після підписання, в письмовій заяві, Трамп висловив зауваження стосовно певних положень закону.

Трамп висловив застереження стосовно положень закону, що забороняють фінансування будь-яких проектів де припускається визнання права Росії на Крим а також забороняють військову співпрацю з Росією до того часу, поки Росія не виведе війська з України

Трамп, зокрема, розкритикував чотири з восьми положень законопроекту, що стосуються Росії включно з положенням, що забороняє фінансування будь-яких проектів, де припускається визнання права Росії на Крим а також забороняють військової співпрацю з Росією до того часу, поки Росія не виведе війська з України.

Інші розкритиковані Трампом положення закону стосовно Росії, містять вимогу до адміністрації Трампа звітувати про кроки вжиті у відповідь на порушення Росією угоди про Відкрите небо а також надавати звіти стосовно нової угоди з ядерної зброї START.

Всього Трамп висловив застереження стосовно 52 положень закону, в більшості з яких, на його думку, Конгрес намагався обмежити повноваження президента з проведення міжнародної політики.

Трамп вважає, що такі положення підривають роль президента як "єдиного представника країни в міжнародних відносинах".​

Наявність такої заяви може означати, що Трамп не буде втілювати положення, які, на його думку, є суперечливими з конституційної точки зору, пише USA Today.

Видання таких заяв президентом під час підписання є звичною практикою у випадках затвердження масштабних законів, яким передували складні переговори. Таким законом є і “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” (NDAA) названий на честь сенатора Джона Маккейна.

Президент знову показує світові, що йому не можна довіряти, коли йдеться про дотримання зобов'язань США і превалювання наших інтересів над його особистими

Все ж, використання цього інструмента викликає занепокоєння, бо дозволяє президентові по-своєму інтерпретувати закон і навіть може розглядатись як вето на окреме положення закону, зазначає видання.

Застереження Трампа викликали критику законодавців. Так, сенатор Боб Менендес з Демократичної партії заявив: "Ця заява викликає занепокоєння, адже президент знову показує світові, що йому не можна довіряти, коли йдеться про дотримання зобов'язань США і превалювання наших інтересів над його особистими".

Менендес наголосив на тому, що це положення мало на меті законодавчо закріпити позицію США стосовно Криму.

"Конгрес погодився, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну окупацію Криму Росією і надають цьому положенню сили закону в Законі США про Бюджет на потреби національної оборони, названому на честь Джона Маккейна", - йдеться в заяві сенатора.

Менендес також закликав президента висловити однозначну підтримку позиції США та союзників: "минулого місяця я вітав заяву адміністрації про те, що вони цього не зроблять. Тепер знову, ми мусимо закликати президента однозначно стати на сторону Сполучених Штатів та наших союзників проти агресії Кремля".

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