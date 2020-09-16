США запровадили санкції проти двох росіян за крадіжки криптовалюти

Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Держдепартамент, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішньої безпеки і Міністерство фінансів запровадили санкції проти двох російських громадян за участь у витонченій фішинговій кампанії.

Атаки, які здійснювалися у 2017-2018 роках були націлені на клієнтів трьох бірж криптовалюти, дві з яких базуються в США, а одна - за кордоном.

«Американські громадяни та компанії стали жертвами цієї зловмисної кіберактивності, загальний збиток від якої склав не менше 16,8 мільйона доларів», - зазначив Помпео.

Американські громадяни та компанії стали жертвами цієї зловмисної кіберактивності, загальний збиток від якої склав не менше 16,8 мільйона доларів

Росіяни Данила Потєхін і Дмитро Карасавіді потрапили до списку санкцій відповідно до президентського указу про боротьбу зі зловмисної кіберактивністю. Міністерство юстиції також висунуло звинувачення щодо них.

«Сполучені Штати продовжать домагатися притягнення до відповідальності зловмисників, які намагаються підірвати нашу економічну безпеку, - сказав Помпео. - Сьогоднішні скоординовані дії демонструють нашу прихильність стримування кіберзлочинів, які в іншому випадку спричинили б за собою великі фінансові втрати для американців».

«Міністерство фінансів продовжить використовувати свої повноваження для переслідування кіберзлочинців і як і раніше зберігає відданість безпечному і надійному використанню нових технологій у фінансовому секторі», - заявив міністр фінансів Стівен Т. Мнучін.

Як повідомляється у заяві Мінфіну, Потєхін створив безліч веб-доменів, які імітують законні біржі криптовалюта. Коли користувачі заходили на підроблені сайти і вводили свої дані, Потєхін і його спільники викрадали їх облікові дані і отримували доступ до їх реальних рахунків. Карасавіді відмивав доходи від атак, багаторівневим і складним чином переводячи на свій рахунок, щоб приховати джерело коштів. Коли аферу вдалося розкрити, Секретна служба конфіскувала мільйони доларів у віртуальній валюті і доларах США.

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