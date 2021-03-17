США запровадили нові обмеження щодо Росії, через отруєння Навального

Міністерство торгівлі США розширить обмеження щодо експорту та реекспорту до Росії товарів, торгівля якими контролюються із міркувань національної безпеки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства.

Уряд США вказує на попереднє запровадження санкцій проти Росії після використання нею отрути "Новічок" проти родини Скрипалів у Великій Британії. "20-го серпня 2020-го року, уряд Росії знову використав нервовий агент "Новічок", цього разу проти російського опозиціонера Олексія Навального, що призвело до нового рішення державного секретаря США та додаткових санкцій відповідно до Закону про знищення хімічної та біологічної зброї", - вказує відомство

"Відповідно до рішення державного секретаря США від 2-го березня, та накладення ним нових санкцій, які вступають у дію 18-го березня, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі розглядатиме заявки (щодо експорту та реекспорту - прим. ГА), виходячи із презумпції відмови експорту та реекспорту товарів, які контролюються із міркувань національної безпеки, які призначені для Росії".

Повідомляється, що діятимуть певні винятки щодо товарів, які є необхідними для безпеки польотів цивільної авіації, та ін.

"Ці санкції накладені у відповідності до нормативів щодо хімічної зброї і розширюють заборони на експорт технологій, які стосуються національної безпеки. Але зважаючи на те, що експорт технологій подвійного призначення вже заборонено, це може не мати значного практичного ефекту​, - коментує санкції кореспондент видання Financial Times Макс Седдон у Москві. - Це також не найжорсткіші санкції, які можливі відповідно до нормативів - США могли заборонити експорт російського пального, відрізати США від американської банківської системи, або заборонити "Аерофлоту" літати до США".

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