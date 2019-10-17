Персональні санкції проти Ердогана, облік статків президента Туреччини: США можуть запровадити додаткові жорсткі обмеження проти Анкари

Сполучені Штати готові за необхідності запровадити додаткові санкції щодо Туреччини. Про це у четвер заявив радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кадлоу.

«Ми будемо використовувати санкції і можемо використовувати додаткові санкції для стримування Туреччини», - сказав Кадлоу в інтерв'ю CNBC.

Нагадаємо, що Вашингтон домагається, щоб Анкара припинила наступальну операцію на північному сході Сирії.



Окремо, як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Стів Герман, у четвер американські сенатори Ліндсі Грем та Кріс Ван Голлен представлять проект жорстких санкцій щодо Туреччини у відповідь на вторгнення до Північної Сирії.

Пропоновані санкції мають торкнутись президента Туреччини, ключових міністрів, військової співпраці з Туреччиною, енергетичного сектору цієї країни. Пропонується також накласти обмещення на подорожі лідерів Туреччини до США, заборону надання США військової підтримки країні та ін.

Окремий пункт санкцій вимагає підготувати доповідь щодо розмірів персональних активів президента Туреччини Ердогана.

Раніше США вже наклали низку санкцій на Анкару. У межах обмежень проти Туреччини американський уряд припиняє переговори щодо торговельної угоди з країною, яка стосується товарів на 100 мільярдів доларів, і знову підвищує мито на імпорт турецької сталі до 50%.

Адміністрація також запровадила санкції проти трьох чинних турецьких посадовців та проти міністерств оборони, внутрішніх справ та енергетики.

“Я повністю готовий швидко зруйнувати турецьку економіку, якщо турецькі керівники далі йтимуть цим небезпечним і руйнівним шляхом”, - сказав Трамп.

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