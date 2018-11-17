ЦРУ вважає, що саудівський кронпринц замовив убивство журналіста Хашокджі

ЦРУ дійшло висновку, що саудівський кронпринц Мохаммед бін Салман наказав убити журналіста Джамала Хашокджі в Стамбулі минулого місяця. Цей висновок суперечить твердженням саудівського уряду про те, що він не був залучений до вбивства. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на людей, знайомих із цією справою.

Оцінка ЦРУ, в якій, як заявили чиновники, вони мають велику впевненість, є найбільш повною на сьогоднішній день. Вона пов'язує Мохаммеда з операцією й ускладнює зусилля адміністрації Трампа зберегти свої відносин з близьким союзником. Команда з 15 саудівських агентів, пише видання, полетіла до Стамбула в жовтні і вбила Хашокджі в консульстві Саудівської Аравії, куди він приїхав забрати документи, необхідні для планованого шлюбу з турецькою жінкою.

ЦРУ дослідило декілька джерел розвідки, в тому числі телефонний дзвінок, який брат кронпринца Халід бін Салман, посол Саудівської Аравії в США, мав із Хашокджі. Халід сказав Хашокджі, дописувачу видання The Washington Post, що він повинен прийти до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб отримати документи, і дав йому запевнення в тому, що це буде безпечно.

Не зрозуміло, чи Халід знав, що Хашокджі буде вбитий, але він зателефонував за вказівкою свого брата, за словами людей, знайомих із дзвінком, який був перехоплений розвідкою США.

Висновок ЦРУ щодо ролі Мохаммеда також базувався на його оцінці принца як де-факто правителя країни, який контролює навіть незначні справи в королівстві. «Прийнята позиція полягає в тому, що неможливо, щоб це відбулося без його відома або причетності», – сказав посадовець США, який ознайомився з висновками ЦРУ.

Фатіма Баешен, прес-секретар посольства Саудівської Аравії в Вашингтоні, заявила, що посол і Хашокджі ніколи не обговорювали «нічого, що пов'язано з поїздкою до Туреччини». Вона додала, що заяви ЦРУ «є помилковими. Ми маємо і продовжуємо чути різні теорії, не бачачи основного підґрунтя для цих спекуляцій».

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