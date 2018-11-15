В Саудівській Аравії домагаються смертної кари для причетних у вбивстві Хашокджі

Саудівська прокуратура заявила в четвер, що вони домагатимуться смертної кари для п'яти осіб, які нібито задіяні у вбивстві журналіста Джамала Хашокджі. Про це повідомляє CNN.

Загалом 11 людям були пред'явлені звинувачення, повідомляє прокуратура Саудівської Аравії, додавши, що п'ять осіб, яким загрожує смертна кара, були безпосередньо залучені до віддання «наказу та вчинення злочину».

Прокуратура також поділилася подробицями вбивства журналіста, заявивши, що Хашокджі​ був убитий після «бійки та сварки» в саудівському консульстві в Стамбулі. Його зв'язали і через ін’єкцію ввели передозування заспокійливим засобом, який його вбив. Потім тіло журналіста було порубано і віддано місцевому співробітнику, сказав прокурор.

Саудівська прокуратура додала, що колишній заступник начальника розвідки Саудівської Аравії Ахмед аль-Ассірі замовив місію змусити Хашокджі повернутися до Саудівської Аравії та сформував команду з 15 осіб.

За словами прокурора, вони були розділені на три групи: команда переговорів, розвідувальна група та матеріально-технічна команда. Наказ про вбивство вийшов від керівника групи переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини назвав пояснення саудитів "незадовільними".

"Ми вважаємо, що вжиті кроки є позитивними, але незадовільними, - заявив міністр Мельвут Чавушоглу на прес-конференції в Аланії. Він звернувся до Саудівської Аравії з вимогою про надання більшої інформації, включаючи місцезнаходження решток Хашокджі, повідомляє The New York Times.

Роль кронпринца

Кронпринц Саудівської Аравії не знав про операцію, заявив представник прокуратури, під час прес-конференції в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це пише Washington Post.

Чиновники в декількох країнах заявили, що навряд чи Хашокджі міг бути вбитим без знання кронпринца Мохаммеда бін Салмана, де-факто лідера Саудівської Аравії. Але ніяких остаточних доказів не виявлено, які б вказували на те, що Мохаммед замовив операцію. Саудівські чиновники заперечують, що кронпринц певним чином відповідальний за смерть Хашокджі, повідомляє видання.

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