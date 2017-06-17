Seed Grant: освітня програма, що дарує українцям фантастичний шанс

Безплатна бізнес-освіта у провідних університетах США. Такою можливістю цього року скористаються 16 молодих українців, для яких навчання у топ-вишах Сполучених Штатів стало реальністю. 1 мільйон доларів виділив на їхню освіту створений урядом США інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund. Як безплатно поїхати вчитись до Берклі, з’ясовували наші київські кореспонденти, які побували на церемонії вручення ґрантів.

Єль, Берклі і Корнелл... Здобувати освіту в цих університетах з гучними іменами вирушать цієї осені 16 молодих українців. Вони успішно склали вступні іспити, а плату за їхнє навчання вніс фонд, створений американським урядом та фінансований Агентством США з міжнародного розвитку. Такими є прості умови освітньої програми Seed-Grant. Якщо хочеш вчитись у котрійсь із провідних американських бізнес-шкіл – склади вступні іспити, і тобі дадуть грант, що покриє 100% вартості навчання. Ще одна залізна умова – отримавши диплом, повертаєшся в Україну. Або повертаєш гроші.

Говорить стипендіатка програми «Seed Grant»Евеліна Ібраїмова:

«Я сьогодні отримала Seed Grant, стипендію для навчання в американському університеті, а саме в університеті Чикаго, я їду на 2 роки вивчати державне управління, публічне адміністрування, аби за 2 роки повернутись і робити класні зміни в своїй країні».

Віктор Петрусь, стипендіат програми «Seed Grant», каже:

«Я їду навчатися в бізнес-школу Корнелл, Джонсон бізнес-скул. Коли ти спілкуєшся з іноземними інвесторами, вони більше всього цінують, коли ти маєш їхню систему цінностей, ти навчався в їхньому колі, тобто ти з ними на «ти» спілкуєшся. Тому це і є моя основна мотивація – поїхати і навчатися там. Тобто зрозуміти їхні принципи основні і стати ближчим до них».

Програма «Seed» діє вже три роки. І вже є ті, хто, здобувши престижні дипломи, повернулися в Україну застосовувати набуті знання.

Розповідає випускник програми «Seed» Роман Черепаха:

«Я буквально тиждень тому закінчив навчання на програмі MBA в університеті в Чікаго і вчора повернувся до України.

Я ці 2 роки і навчався, і працював у різних інвестиційних компаніях в США. І тепер цей досвід буду застосовувати тут в Україні».

Ось що говорить випускник програми «Seed» з Університету Берклі Дмитро Охрімчук:

«Головна цінність цього досвіду – це було побувати у США. Тому що Америка країна можливостей, де ти знайомишся з найостаннішими технологіями, найефективнішими менеджерськими практиками. А ще у мене була мета збудувати мережу професійних зв’язків на майбутнє. І зараз я бачу свою роль як такого собі мосту між українськими та американськими бізнесами в галузі IT-технологій».

Марі Йованович, посол США в Україні:

«Програма «Сід» фантастична! Вона дає можливість розумним і талановитим українцям поїхати до Сполучених Штатів, до наших найкращих університетів, і отримати там освіту. А потім повернутися назад і застосувати свої знання тут. Молодь країни – це її майбутнє. Тому це просто чудово, що 16 молодих українців зможуть цієї осені поїхати вчитися до США, до наших топ-бізнес шкіл. Це буде користь не тільки для них, але й для України».

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