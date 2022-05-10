Спікер Сенату Чак Шумер: У Сенаті розглянуть законопроект про допомогу Україні щойно за нього проголосують в Палаті представників

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер у вівторок, 10 травня, під час дебатів у Сенаті закликав до схвалення Сенатом екстреної допомоги для підтримки України, повідомляє його прес-служба.

«Вже сьогодні Палата представників може проголосувати за майже 40 мільярдів доларів екстреної допомоги на підтримку України, у тої час як українці продовжують досить успішно відбиватися від російської агресії», - сказав він.

За його словами, щойно Палата представників схвалить законопроект, він готовий винести його на голосування в Сенаті.

«Швидке схвалення цього надзвичайного фінансування має важливе значення для допомоги народу України в його боротьбі з злісним Путіним: це означатиме більше фінансування для забезпечення джавелінами, стінгерами, гаубицями, безпілотними літальними апаратами Switchblade та іншим важливим обладнанням. І це означатиме більше їжі, припасів і житла для мільйонів українських біженців, які перебувають у розпалі найбільшої кризи біженців з часів Другої світової війни», - цитує сенатора прес-служба.

Лідер сенатської меншості, республіканець Мітч Макконнел, відповідаючи на питання журналістів, раніше також зазначив свою підтримку.

Очікується, що Палата представників, яка має першою розглянути цей законопроект, винесе його на голосування вже сьогодні, ймовірно, після 18:30 за вашингтонським часом.

У неділю, 8 травня, спікерка Ненсі Пелосі в інтерв’ю каналу CBS, у програмі Face the Nation, заявляла, що Палата представників США намагатиметься якомога швидше ухвалити додаткову допомогу Україні, про яку просив президент Байден кілька тижнів тому.

“Ми з повагою ставимося до стратегії президента України, визнаємо їхню потребу у зброї, щоб надіслати більше зброї, запровадити більше санкцій, надати більше економічної допомоги, більше гуманітарної допомоги. Я дуже горда тим, що мала можливість бути там зі своїми колегами, щоб обговорити ці дуже конкретні питання та нашу двопартійну підтримку”, - сказала спікерка Палати представників США, яка відвідала Київ 1-го травня.

Напередодні Президент США Джо Байден вкотре закликав Конгрес прийняти запропонований ним законопроект, наголошуючи на його терміновості.

«Потреба також нагальна: я майже вичерпав ресурси, надані мені двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців. Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші поставки допомоги зупинилися, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Ми маємо приблизно десять днів від досягнення цього критичного терміну», - цитує президента сайт Білого Дому.

Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін опублікували подібне звернення в листі до законодавців, закликаючи їх діяти до 19 травня, коли вони очікують, що Адіміністарція вичерпає фінансування, вже схвалене Конгресом, на допомогу Україні.

У четвер, 28 лютого, президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів - $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою.

За повідомленням американських ЗМІ, демократи в Конгресі запропонували збільшити допомогу Україні до 40 мільярдів у рамках цього закону.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на понад 3.8 мільярдів доларів.

У статті використані матеріали Newsweek, ABC, CBS.

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