У Палаті представників США розглядатимуть допомогу Україні на мільярди доларів

Матеріал є перекладом статті Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.

У США законодавці вже у вівторок, 10 травня, можуть проголосувати за законопроект про надання Україні військової та гуманітарної допомоги щонайменше на 33 мільярди доларів.

Перед можливим голосуванням у Палаті представників президент Джо Байден заявив, що його адміністрація «майже вичерпала» свої повноваження щодо пересилання зброї та іншого військового обладнання із запасів Пентагону.

Державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін опублікували подібне звернення в листі до законодавців, закликаючи їх діяти до 19 травня, коли вони очікують, що Адіміністарція вичерпає фінансування, вже схвалене Конгресом, на допомогу Україні.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив у понеділок, що він зосереджений на тому, щоб "виконати це швидко".

У понеділок Байден підписав окремий закон, який надає йому нові повноваження пришвидшувати доставку військового обладнання та постачання в Україну за програмою, створеною за моделлю закону про Другу світову війну, Ленд-Ліз, який допомагав європейським країнам у війні із нацистською Німеччиною.

Новий закон дає американському лідеру повноваження швидко досягати домовленостей з Україною, а також іншими країнами Східної Європи щодо поставок обладнання, минаючи деякі з нинішніх обтяжливих бюрократичних вимог.

На рідкість для політично розділеного Вашингтона, Конгрес переважною більшістю ухвалив закон минулого місяця, продовжуючи демонструвати підтримку українському в боротьбі з російськими силами.

Президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні в понеділок, що історія притягне Росію відповідальність за її дії в Україні, і що Європа має розглянути ціну, яку Росія має заплатити, «за те, щоб знову принесла зло тотальної війни в Європу».

«І ми, українці, будемо продовжувати працювати на нашу оборону, на нашу перемогу та на відновлення справедливості. Сьогодні, завтра та в будь-який інший день, який необхідний для звільнення України від окупантів», – сказав Зеленський.

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила журналістам у вівторок, що її офіс підтвердив понад 7000 жертв серед цивільного населення, і що реальні плата набагато вище.

«Ми працювали над оцінками, але поки що я можу сказати, що це на тисячі більше, ніж цифри, які ми вам зараз надали», – сказала Богнер на прес-брифінгу в Женеві, коли її запитали про загальну кількість загиблих і травмованих.

«Велика чорна діра — це насправді Маріуполь, до якого нам було важко отримати повний доступ і отримати повністю підтверджену інформацію», — сказала Богнер.

За її словами, кількість жертв серед цивільного населення свідчить про порушення заборони невибіркових нападів та вимог вживати запобіжних заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Богнер сказала, що ООН отримала повідомлення про 300 незаконних вбивств у Бучі, передмісті Києва, де російських військових звинувачують у скоєнні звірств.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила неоголошений візит до України у вівторок із зупинкою в Бучі.

Бербок – остання міжнародна діячка, яка приїхала в Україну, щоб показати підтримку та побачити ситуацію в країні на власні очі.

Перша леді США Джил Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідали Україну з роздільними візитами в неділю.

Президент Росії Володимир Путін у понеділок звинуватив західні країни у своєму вторгненні в Україну, заявивши, що Росія діяла у відповідь на «абсолютно неприйнятну загрозу поблизу наших кордонів».

Але багаторічний російський лідер не оголошував жодних змін у військовій кампанії Москви та не оголосив про перемогу, припускаючи, що його 10-тижневий наступ буде тривати у вигляді нападів на українські опорні пункти у східній частині країни після того, як Росії не вдалося повалити Зеленського чи захопити столицю Київ.

Тижні тому лідери США та НАТО кілька разів зустрічалися з російськими офіційними особами, але відхиляли певні вимоги Росії, зокрема обіцянку, що Україна ніколи не вступить до НАТО.

У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Press та Reuters.

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