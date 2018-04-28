Сенату відмовили в інформації про "осіб російського походження" з якими спілкувалась кандидат у президенти США

Виборчий штаб колишнього кандидата у президенти США від Зеленої партії Джилл Стайн відмовився передати Сенатському комітету з питань розвідки частину затребуваних матеріалів, мотивуючи це тим, що запит буцімто зазіхав на гарантовані Конституцією США права. Про це повідомляє видання The Intercept.

У виданні відзначили, що кампанія Стайн повідомила Комітету, що деякі його запити "настільки широкі, що вимагають надання матеріалів, які захищені Конституцією".

На виборах президента США Джилл Стайн набрала дещо більше одного відсотка голосів.

Стайн у 2015-му році була однією із гостей на вечері за участі Володимира Путіна на якій також був присутній генерал Флінн

Відповідно до висновків незалежного прокурора Мюллера, у ході виборів президента США 2016-го року, російські громадяни та бізнесмени надавали підтримку виборчому штабу Трампа, кампанії Стайн, а також претенденту на номінацію від Демократичної партії популярному сенатору Берні Сандерсу.

Сама Стайн у 2015-му році була однією із гостей на вечері за участі Володимира Путіна на якій також був присутній генерал Флінн, який після президентських виборів 2016-го короткий час був радником президента Трампа з нацбезпеки, але був звільнений через брехню про його контакти із представниками уряду Росії.

Як пізніше пояснила сама Стайн, вечеря мала церемоніальний характер. Путін сильно запізнився і через брак перекладача, сама Стайн спілкувалась із німецьким дипломатом, який був єдиною на той момент особою за столом, яка володіла англійською.

Як повідомляється, у кампанії Стайн відмовились надвати сенаторам матеріали про дискусію щодо політики щодо Росії, які велился штабом. Заперечення також викликав запит Комітету надати все листування та комунікації із "російськими особами" (запит Комітету використав мову Russian persons - прим. ГА).

Визначення "російські особи" є настільки невизначеним та широким, що позбавлене будь-якого зв'язку із законними запитами слідства чи законодавців

Хоча штаб, як повідомляється, надав усі затребувані дані щодо комунікацій із представниками російського уряду та бізнесу, у ньому відзначили, що визначення "російські особи" є настільки невизначеним та широким, що позбавлене будь-якого зв'язку із законними запитами слідства чи законодавців.

"Доктор Стайн та виборча кампанія Jill 2016 не будуть надавати інформацію про осіб з якими вони спілкувалися, включно з американськими прихильниками, які стали ціллю лише через те, що вони є іммігрантами з Росії, або мають російське коріння. Ми підкреслюємо, що сторони-відповідачі не будуть брати участь у полюванні на осіб на основі їх національності, чи походження", - йдеться у відповіді штабу Стайн.

Там також відзначили, що у США проживають мільйони осіб, які серед іншого мають і російське коріння.

"Джилл Стайн завершила передачу документів Сенатському комітету і оприлюднила заяву на підтримку розслідування корупції, але критикує використання так званого "Російського скандалу" для роздмухвання війни, цензури та політичних репресій. Вона закликає до скликання Надзвичайної комісії для захисту виборів", - відзначає офіційних Twitter Джилл Стайн.

Вона також висміяла американські ЗМІ, які розкритикували її за відмову передачі частини матеріалів, проігнорувавши суть та причини відмови.

У 2017-му році стало відомо, що Сенатський комітет з питань розвідки розглядає і кампанію Стайн на пердмет можливої змови з урядом Росії. Раніше повідомлялось, що кампанія Стайн передала запитані Сенатським комітетом документи

"Ми отримали достатньо. Отримали від них адекватну відповідь", - відзначив тоді голова Сенатського комітету з питань розвідки республіканець Ричард Бурр.

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