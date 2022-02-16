Лідери Сенату: США, партнери повинні швидко діяти, щоб уряд України отримував стабільну допомогу

Лідери Сенату США напередодні опублікували спільну заяву, в якій висловили солідарність з Україною та союзниками по НАТО, яким загрожує Росія.

"У цей похмурий час ми надсилаємо двопартійне послання солідарності та рішучості народу України і таке ж чітке попередження Володимиру Путіну та Кремлю", – йдеться у заяві 12 високопоставлених сенаторів, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

У разі нападу Путіна, "Росію потрібно змусити заплатити сувору ціну", написали вони.

"Ми готові повністю підтримати негайне введення потужних, надійних та ефективних санкцій проти Росії, а також жорстких обмежень та заходів щодо контролю за експортом до Росії, і ми закликатимемо наших союзників і партнерів у Європі та в усьому світі приєднатися до нас", – йдеться у заяві.

Заява відзначає, що США та їх партнери повинні "швидко діяти, щоб гарантувати, що уряд України отримуватиме стабільну екстренну допомогу (sustained emergency assistance - англ.) для захисту проти незаконного вторгнення Росії".

Заява лідера демократичної більшості Чака Шумера, лідера республіканської меншини Мітча Макконнелла, а також голів-демократів та старших республіканців у кількох комітетах Сенату не має чинності закону.

Сьогодні ж лідер республіканців Макконнелл також заявив у Сенаті, що у разі конфлікту, президент США Джо Байден "матиме переважаючу двопартійну підтримку для використання наявних у нього повноважень для жорстких санкцій проти Росії.

Раніше розділений порівну Сенат не зміг дійти згоди щодо двопартійного законопроекту про жорсткі санкції проти Росії у разі її вторгнення до сусідньої України.

На тлі двопартійного консенсусу щодо підтримки України, деякі законодавці США закликають до перегляду підходу адміністрації США до вирішення кризи.

Так, сенатор-республіканець Тед Круз заявляв, що Байден "показав Путіну слабкість та бажання вмилостивити" і через це "Путін імовірно [вторгнеться до України] протягом місяця".

"Вони відмовились від санкцій проти газопроводу Путіна "Північний потік-2".А після, напередодні вторгнення, Україна благала Сенат схвалити запропоновані мною обов'язкові санкції, але Байден присилував 44 демократів у Сенаті ганебно стати на бік Росії" - заявляв Круз в іншому випадку.

А сенатор-демократ Берні Сандерс раніше вказував, що у разі накладення на Росію жорстких санкцій (та дій Росії у відповідь), "росіяни не будуть єдиними, хто постраждає від санкцій". "Вони будуть відчутні у Європі. Вони будуть відчутні тут у США, та у світі", - заявляв Сандерс.

Законодавець поклав вину за кризу на Володимира Путіна але зауважив, що спостерігає у Вашингтоні "войовничу риторику, яка посилюється перед кожною війною". За словами Сандерса, важливо враховувати позицію Кремля. Законодавець також вказував, що Росія тривалий час висловлювала занепокоєння щодо розширення НАТО, а американські посадовці раніше визнавали такі занепокоєння "обгрунтованими".

"Ці занепокоєння не були просто вигадані Путіним з нічого", - заявляв Сандерс.

Як відомо, США та НАТО відкинули вимоги Росії щодо нерозширення НАТО та ін.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CSPAN.