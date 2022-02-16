На Заході кажуть про збереження загрози вторгнення Росії в Україну

За даними джерел інформаційної агенції Reuters у західних спецслужбах, лютий лишається критичним моментом для можливого вторгнення в Україну.

Як повідомив на умовах анонімності інформаційному агентству Reuters високопоставлений співробітник розвідки однієї із західних країн, західні розвідслужби дійшли висновку, що саме зараз настав період, коли загроза конфлікту чи ненавмисного військового інциденту є найвищою.

Джерело агентства Reuters додало, що Росія у рамках маневрів, можливо, запустить із Білорусі на схід балістичні ракети. Джерело не виключає, що Росія може атакувати Україну "практично без попередження або майже без попередження".

Західні розвідслужби зазначають також, що Росія має можливість тримати значну кількість військ біля кордонів України ще кілька місяців, якщо від президента РФ Володимира Путіна надійде таке розпорядження.

Між тим в Україні звертають увагу на те, що деякі заяви світових лідерів, повідомлення ЗМІ створюють паніку, яка шкодить країні.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що частина американських ЗМІ поширює неправдиву інформацію щодо вторгнення Росії в Україну. Арахамія назвав такі дії "елементом гібридної війни" та заявив, що "істерія" у ЗМІ призводить до втрат України у 2-3 мільярди доларів щомісяця.

"Я думаю, коли за два-три тижні фаза зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали поширювати інформацію гірше, ніж Скабеєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Це ми повинні вивчити, тому що це елементи гібридної війни", - наводить слова політика видання НВ.

Раніше, повідомляє "Європейська правда", президент Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку , бо це шкодить економіці України.

"Я говорив, що я розпочав говорити з лідерами держав і пояснювати їм, що нам потрібно на сьогодні стабілізувати економіку нашої держави через всі ці сигнали, що завтра війна" - наводить слова Зеленського видання.

Як повідомляє інформаційна агенція "РИА Новости", речник Кремля Дмитро Пєсков сьогодні назвав повідомлення західних ЗМІ щодо можливого вторгнення Росії в Україну "істерією". Пєсков також заявив, що до її завершення "ще далеко".

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що атака на Україну з боку Росії все ще залишається можливою, а повідомлення про те, що деякі російські сили були відведені від кордону з Україною, поки що не підтверджуються.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю французьким ЗМІ висловив стурбованість тим, що Росія може вжити агресивних дій проти України вже цього тижня, незважаючи на заяву Москви про відведення частини своїх сил від українського кордону.

"Замість деескалації Росія проводить ескалацію, запроваджуючи все нові й нові сили, – зазначив він. – І нас це глибоко непокоїть".

Як відомо, раніше у Росії заявили про повернення частини військових підрозділів до постійних місць дислокації.

Москва заперечує, що планує вторгнення в Україну.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", НВ, "Європейської правди".