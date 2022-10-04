Сенатори США пропонують передавати Україні конфісковані і заморожені активи Центробанку РФ 

Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій Шелдон Вайтгауз та Джим Ріш запропонували нову законодавчу ініціативу, спрямовану проти російських еліт, ставленників та олігархів - Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Act (REPO Act). Документ пропонує передавати Україні в якості додаткової допомоги конфісковані активи Центробанку Росії та інші суверенні активи РФ.

цілком правильно, щоб ці кошти були арештовані та конфісковані та перепрофільовані... Україні

"За повідомленнями, в усьому світі заморожено російських активів на понад 300 мільярдів доларів. Це значно більше грошей, ніж ті суми, що були вилучені чи конфісковані у російських олігархів. З огляду на винятковість та жорстокість відвертої незаконної війни Росії в Україні, цілком правильно, щоб ці кошти були арештовані, конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти цю війну та відбудувати свою країну", - сказав Ріш.

"Нам потрібно дати чітке повідомлення Володимиру Путіну: продовжуйте ваше жорстоке вторгнення в Україну та отримуйте фінансові наслідки", - сказав Вайтгаус. - "Ці заходи надішлють це повідомлення голосно та чітко".

Серед іншого, законодавча ініціатива закликає дозволити президентові США конфісковувати російські суверенні активи, заморожені у США, створює Фонд підтримки України (Ukraine Support Fund), куди спрямовуватимуть вилучені кошти. Крім того, за пропозицією, Держдепу надаватимуться додаткові ресурси для роботи із партнерами та союзниками за кордоном задля конфіскації додаткових російських суверенних активів в інших країнах.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про новий пакет допомоги Україні, що включає HIMARS, артилерію, боєприпаси, протимінний транспорт та польове обладнання. Вашингтон та Київ повідомили, що президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський обговорили це у телефонній розмові.

Байден написав у Twitter, що США "як і раніше готові накласти серйозну плату на будь-яку організацію, яка підтримує так звану анексію Росією" українських територій і продовжуватимуть "об’єднувати світ для підтримки України у захисті своєї демократії."

Зеленський подякував Байдену і народу CША "за сталу оборонну й фінансову підтримку" та повідомив, що вони "обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту агропродукції морем".

У РФ сьогодні заявили, що "постачання США озброєнь Україні наближають до небезпечної межі прямого військового зіткнення Росії та НАТО".