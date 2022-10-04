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Сенатори США пропонують передавати Україні конфісковані і заморожені активи Центробанку РФ
Сенатори США від Демократичної та Республіканської партій Шелдон Вайтгауз та Джим Ріш запропонували нову законодавчу ініціативу, спрямовану проти російських еліт, ставленників та олігархів - Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Act (REPO Act). Документ пропонує передавати Україні в якості додаткової допомоги конфісковані активи Центробанку Росії та інші суверенні активи РФ.
цілком правильно, щоб ці кошти були арештовані та конфісковані та перепрофільовані... Україні
"За повідомленнями, в усьому світі заморожено російських активів на понад 300 мільярдів доларів. Це значно більше грошей, ніж ті суми, що були вилучені чи конфісковані у російських олігархів. З огляду на винятковість та жорстокість відвертої незаконної війни Росії в Україні, цілком правильно, щоб ці кошти були арештовані, конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти цю війну та відбудувати свою країну", - сказав Ріш.
"Нам потрібно дати чітке повідомлення Володимиру Путіну: продовжуйте ваше жорстоке вторгнення в Україну та отримуйте фінансові наслідки", - сказав Вайтгаус. - "Ці заходи надішлють це повідомлення голосно та чітко".
Серед іншого, законодавча ініціатива закликає дозволити президентові США конфісковувати російські суверенні активи, заморожені у США, створює Фонд підтримки України (Ukraine Support Fund), куди спрямовуватимуть вилучені кошти. Крім того, за пропозицією, Держдепу надаватимуться додаткові ресурси для роботи із партнерами та союзниками за кордоном задля конфіскації додаткових російських суверенних активів в інших країнах.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про новий пакет допомоги Україні, що включає HIMARS, артилерію, боєприпаси, протимінний транспорт та польове обладнання. Вашингтон та Київ повідомили, що президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський обговорили це у телефонній розмові.
Байден написав у Twitter, що США "як і раніше готові накласти серйозну плату на будь-яку організацію, яка підтримує так звану анексію Росією" українських територій і продовжуватимуть "об’єднувати світ для підтримки України у захисті своєї демократії."
Зеленський подякував Байдену і народу CША "за сталу оборонну й фінансову підтримку" та повідомив, що вони "обговорили додаткові санкції, ситуацію на полі бою та важливість збереження експорту агропродукції морем".
У РФ сьогодні заявили, що "постачання США озброєнь Україні наближають до небезпечної межі прямого військового зіткнення Росії та НАТО".
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США оголосили новий пакет допомоги Україні: HIMARS, артилерія, боєприпаси, протимінний транспорт та польове обладнання
Державний департамент США виділив військову допомогу Україні на суму 625 мільйонів доларів за Програмою президентських повноважень, за якою глава держави уповноважує виділяти озброєння іншій країні із власних запасів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 4 жовтня, заявив: “Відповідно до повноважень, делегованих президентом, я дозволяю наше двадцять друге від серпня 2021 року вилучення американської зброї та обладнання на користь України. Це вилучення на суму 625 мільйонів доларів передбачає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США”.
Розпорядження президента дозволяє США швидко передавати товари та послуги без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.
“Разом з нашими союзниками і партнерами з 50-ти країн світу ми доставляємо зброю та обладнання, які ефективно використовуються українськими силами в успішному контрнаступі задля повернення їхніх земель, незаконно захоплених Росією”, - сказав державний секретар США.
Про новий пакет військової допомоги Україні оголосив президент США Джо Байден у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським. У розмові також брала участь віце-президентка США Камала Гарріс.
Джо Байден також запевнив президента Зеленського, що США продовжуватимуть запроваджувати санкції щодо “фізичних осіб, організацій чи країн, які надають підтримку так званій анексії” українських територій.
За повідомленням Білого дому, у новий пакет допомоги входять “додаткова зброя та обладнання, включно з HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніка”.
За даними Держдепу США, цей пакет допомогу включає, серед іншого, таке озброєння:
4 пускові установки високомобільних артилерійських ракет HIMARS, 32 самохідних артилерійських установки Howitzer (155мм та 105мм), понад 75 тисяч артилерійських снарядів, 200 протимінних транспортних засобів MaxxPro, 200 тисяч боєприпасів до стрілецької зброї, обладнання для встановлення перешкод, притипіхотні боєприпаси та інше польове обладнання.
“За цей рік Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію від російської агресії. Як ми сьогодні знову демонструємо, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні критично важливі потужності, аби задовільнити їхні потреби на полі бою, які змінюються”, - прокоментувала новий пакет допомоги Україні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Як раніше повідомляв Голос Америки, після цього пакету загальна сума допомоги Україні з боку США у секторі безпеки складе 16,8 мільярдів доларів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
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- Голос Америки
Джон Кірбі про успіх українських військових на південному та східному напрямках
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна досягла успіхів на південному та східному напрямках.
«Вони дійсно на марші», – заявив Кірбі в ефірі каналу АВС, коментуючи просування української армії в Луганській області.
«І як ви вже чули від президента Байдена, ми й надалі робитимемо все можливе, щоб ми могли передавати їм зброю, сили та засоби, щоб вони могли розвивати цей прогрес», - додав він.
Під час інтервʼю каналу Fox News, Кірбі сказав про прогрес ЗСУ на південному напрямку, коментуючи переміщення військ на лінії фронту .
"Росіяни, фактично, перемістили тисячі військ з північного сходу задля зміцнення своїх оборонних ліній на півдні. На мою думку, це пояснює, чому українцям там було трохи важче, але вони зробили прогрес", – зазначив Кірбі.
Російські військові напередодні визнали, що українські сили прорвали їхню оборону в Херсонській області.
У статті використано матеріали ABC та Fox News.
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«Українці вчергове замикають кільце». Експерти коментують наступ на Херсонщині
У той час, як Верхня палата російського парламенту проголосувала за схвалення включення чотирьох українських регіонів до складу Росії, російські військові визнають, що їхні сили пришвидшеними темпами покидають східні та південні райони України, повідомляє агентство Reuters.
Рада Федерації на засіданні у вівторок, 4 жовтня, одностайно ратифікувала закон про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після вчорашнього голосування в Державній Думі, нижній палаті Росії. Коли президент Росії Путін підпише ці документи, процес анексії близько 18% територій України мав би бути завершений.
Але російські військові не в стані втримати ці території, які Росія хоче проголосити своїми. Агентство Reuters звертає увагу на те, що хоча російські генерали і не коментують відступ, карти російського міністерства оборони, представлені у вівторок, показали швидкий відступ російських військ з районів на сході та півдні України під натиском українського контрнаступу.
Під Херсоном відступають російські елітні війська – експерти
Експерти вашингтонського Інституту дослідження війни (ISW) підтверджують, що за останню добу українські війська досягли значних успіхів на сході – біля Лиману, що на Донбасі, та на півночі Херсонської області.
«Російські підрозділи, які зазнали поразки на цих фронтах, раніше вважалися одними з найпотужніших серед звичайних бойових сил Росії», – зауважують американські експерти у своєму твіті.
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес також твітує про те, що «дуже вражений методичним підходом українського Генерального штабу», який підготував умови навколо Херсона перед наступом, вдало використав місцевість, зокрема, наявність великої річки, та дальній точний вогонь. Таким чином вдалося зв’язати російські сили, аналізує американський генерал, «щоб вони не могли втекти або піти допомогти в інших місцях».
При цьому, генерал у відставці Годжес поширює повідомлення Вишеград 24 - групи, яка збирає новини з Центральної та Східної Європи, публікує мапи останніх годин боїв, де вказано, що «крім наступу на південь уздовж Дніпра, українська армія наступає також із заходу, дійшовши до села Чкалове».
«Російські війська знову опинилися під загрозою оточення, оскільки українці вчергове замикають кільце», – твітує Вишеград 24.
Ніхто не віддає за столом переговорів того, що виграно в бою – американський генерал у віставці
Інший чотиризірковий американський генерал у відставці Баррі Маккефрі також вважає, що українські війська зараз мають шанс відрізати і захопити 15 тисяч військових у Херсонському кільці.
В інтерв’ю телеканалу MSNBC у понеділок, 3 жовтня, бойовий генерал сказав, що це була б «чудова можливість, але попереду - важка боротьба на півдні».
«Я думаю, що навколо Херсона є стратегічний центр ваги цієї війни. Українці повинні контролювати Чорне море, щоб бути економічно життєздатними у майбутньому. Можливо, вони є на порозі того, щоб захопити 15 000 або більше російських військ, які зараз відрізані від мостів через річку», – каже Маккефрі.
Він додає, що Захід повинен відкинути дискусії про те, щоб «не принижувати» російське керівництво і мовляв чимшвидше почати переговори про мир. Бо найкращою позицією для переговорів президента України Володимира Зеленського, на думку генерала, є військові успіхи.
«Ніхто ніколи не віддає у дипломатичному процесі того, що вони виграли на полі бою, тому Зеленський та його сили повинні продовжувати наступ», – каже генерал у відставці Маккефрі в інтерв’ю MSNBC.
Те, що російські війська не можуть втримати території, які Росія вже оголосила своїми, помітив і колишній міністр закордонних срав Швеції, а нині - Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.
«Ситуація виглядає недобре для російських сил у північній частині Херсонського кільця. Кажуть, у них є кілька підготовлених рубежів оборони, але тут це явно не допомогло», – твітує європейський дипломат і політик.
Агентство Reuters зауважує, що лінія контролю Росії на правому березі Дніпра у Херсонській області змістилася на карті на 25 км на південь, до лінії, що йде на захід від прибережного містечка Дудчани.
Як наголошують кореспонденти агентства, це був би не перший випадок, коли Москва визнавала відступ у такий завуальований спосіб.
11 вересня карта, яку оприлюднило міністерство оборони України, показала, що після блискавичного українського наступу російські війська залишили більшість контрольованих ними частин Харкова, аж до Осколу.
Якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, США гіпотетично можуть знищити російські сили в Україні - екс-директор ЦРУ
Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвид Петреус заявив під час Безпекового форуму у Варшаві, що якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, то США та союзники у відповідь знищать російські сили в Україні та, ймовірно, у Чорному морі.
За його словами, використання ядерної зброї суперечитиме інтересам РФ і залишається малоймовірним.
Однак "можливо, і це лише один із варіантів, гіпотетично" відповіддю на такі дії стане те, що "США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні таким чином, що ще більше погіршить ситуацію Росії. Іншими словами, знищать традиційні сили, чимало з можливостей Росії, які досі існують в Україні та, можливо, навіть у Чорному морі".
США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні
Колишній глава ЦРУ підкреслив також невдачі російських військ в Україні на багатьох рівнях.
"Я вважаю, дуже важливо визнати, що в Україні існує нова реальність, і вона є абсолютно катастрофічною для Володимира Путіна та російських військ", — цитує Петреуса AP. - "На мій погляд, це теж незворотньо".
Днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зауважив, що зараз ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією: "Ми говоримо Росіїї прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях".
Раніше італійська газета La Repubblica повідомила, що НАТО повідомили уряди країн-членів, що російський підводний човен з ядерними боєголовками "Посейдон" вийшов на випробування, а пізніше британське видання The Times написало, що Путін "наказав відправити в Україну ядерний військовий потяг" для випробувань поряд з українськими кордонами, щоб продемонструвати Заходу його готовність нанести ядерний удар.
Нині у Північноатлантичному альянсі заявили, що не побачили "змін у ядерних настроях Росії, але НАТО й союзники залишаються пильними", - повідомляє Reuters із посиланнями на власні джерела. - "Ми не отримали жодних попереджень".
Неназвані високопосадовці Альянсу також додали, що як було вказано у новій стратегічній концепції НАТО у червні, розширення Росією "нових та руйнівних систем доставки із подвійною здатністю стали викликом для безпеки та інтересів НАТО".
Російські експерти стверджують, що реактивні системи залпового вогню типу "Град", "Ураган" і "Смерч", які використовують російські сили у війні в Україні, можуть бути оснащені ядерним боєзарядом.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини" - "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави".
чергова стадія інформаційного тероризму
Нині російські ЗМІ повідомляють, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не хоче брати участь у ядерній риториці, в якій вправляється Захід".
В РНБО України заявили, що показова демонстрація РФ готовності завдати ядерного удару по українській території - це "чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля". В РНБО попередили, що Росія і надалі посилюватиме ядерний шантаж.
У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"
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