Росія може атакувати Україну у кіберпросторі - Американська розвідка попередила Сенат США

Ми очікуємо, що Росія проводитиме зухваліші та більш руйнівні кібероперації протягом наступного року, і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України

Найбільшу загрозу США у кіберпросторі у 2018-му році становитимуть Росія, Китай, Іран та Північна Корея. На це вказує письмова доповідь директора національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США", яка була надана ним Сенатському комітету з питань розвідки, де у вівторок пройшли слухання на тему глобальних загроз з якими стикаються Сполучені Штаті.

При цьому доповідь висловлює думку американських розвідувальних служб про вирогідність здійснення Росією значних кібератак на Україну.

"Ми очікуємо, що Росія проводитиме зухваліші та більш руйнівні кібеоперації протягом наступного року, і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України", - відзначає текст доповіді.

Американська розвідка, як вказує документ, вважає, що від Росії варто чекати нової небезпеки у сферах, де вона вже здійснює кіберзаходи проти України.

Такими документ називає: зрив роботи української енергосистеми, викрадення та подальше поширення конфіденційної інформації, DDOS атаки та заходи під прикриттям (false flag operations) у кіберпросторі.

"Наступного року російська розвідка та служби безпеки і надалі будуть атакувати критичну інфраструктуру США та їх союзників, та намагатимуться отримати закриту інформацію про політику США з комп'ютерних мереж США та НАТО", - також відзначає доповідь.

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