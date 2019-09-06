Сенатор Мерфі: я більш оптимістичний щодо майбутнього України ніж будь-коли

Нова українська влада справді налаштована на проведення реформ. Такими враженнями від візиту до Києва поділився сенатор США Кріс Мерфі.

"Маю визнати, що я полишив Київ з більшим оптимізмом стосовно майбутнього Україні, ніж будь-коли. Ці нові молоді реформатори під проводом Зеленського, як видається, налаштовані на справжні дії. Яка трагічна помилка, що Трамп сигналізує про відмову якраз у час таких багатообіцяючих змін", - написав американський законодавець у Twitter.

Під час візиту до України, сенатори США Кріс Мерфі та Рон Джонсон провели зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та представниками нового уряду.

Антикорупційні реформи в Україні були темою першої зустрічі сенаторів США з українськими урядовцями.

Сенатори здійснили візит до України після того, як їм, за їх заявами, відмовили у праві на в'їзд до Росії.

На початку візиту американські законодавці зустрілись з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою і взяли участь у церемонії відкриття роботи українського Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні сенатор Рон Джонсон та я – в Україні. Ранкові події візиту наголошують на пріоритеті президента Зеленського у подоланні корупції. Ранок з новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Тепер відвідуємо церемонію відкриття нового антикорупційного суду з президентом Зеленським", - написав сенатор Мерфі у Twitter.

Створення Вищого антикорупційного суду – є важливим кроком на шляху подоланні корупції. В Посольстві США висловили сподівання, що новостворений суд буде "добросовісним та незалежним і зміцнюватиме верховенство права в Україні".

З початком роботи антикорупційного суду України привітав і Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган та інші міжнародні партнери України.

"Сьогодні розпочинає роботу Вищий антикорупційний суд України. Вітаю Україну з цим. ЄС продовжить підтримувати суд у виконанні важливої ролі в подоланні корупції!" – написав Ган у Twitter.

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