Сенатор США: в Україні ми бачимо сучасне народження нації

Україна у своєму становленні проходить шлях, який США пройшли більше 200 років тому в прагненні до свободи, демократії та добробуту. Саме тому, на думку сенатора США від Республіканської партії Рона Джонсона, Україна є важливою і заслуговує на підтримку США.

"Для мене Україна є важливою насамперед тому, що ми бачимо націю, яка народжується у сучасному світі", - заявив сенатор у своєму виступі на події організованій аналітичним центром Atlantic Council цього тижня.

"Я знаю, що Україна – давня, але і нова країна. Це країна, яка намагається звільнитись від корупції, яку вона успадкувала від Радянського Союзу. Це країна – де люди прагнуть вільно дихати і користуватись добробутом, який може дарувати їх земля, їх країна та економіка. Гадаю, американці хочуть це підтримати".

Сенатор провів паралель з історичним досвідом Америки, яка стала на шлях розбудови країни 250 років тому, але все ще долає складнощі на цьому шляху.

"Цей процес відбувається через 250 років після нашого власного народження як країни. Ми крізь це пройшли і все ще проходимо зростання. Ми ще дуже далеко від того, що Конституція називає "побудова досконалішого союзу". На жаль у цій країні є розділ і ми все ще боремося. Свобода – це нелегко. Це важко. Як людина, яка любить свободу я дуже співпереживаю народу України, який виказав неймовірну довіру президентові Зеленському. Я вважаю, що він справді намагається. Він є абсолютно новим у політиці, як і я, як і президент Трамп.

Ця "молода людина" зробила заяву про те, що ці вибори "були не про мене", а про те, чого прагне народ України – подолання та зменшення корупції, наголосив сенатор.

"Я співпереживаю народові, який любить свободу, який прагне того ж, що і всі у світі – безпеки, певного добробуту, здатності забезпечити родину і, можливо, кращої країни, ніж та у якій виріс, - говорить Джонсон. - Хіба не кожен цього пране? І, на мою думку, саме це Америка і представляє".

Сенатор, який є прибічником Трампа, зауважив, що те, що процес міжнародної політики щодо України став відомий громадськості, зашкодило міжнародним відносинам. Він зауважив, що оприлюднення стенограми розмови Трампа та Зеленського, що відбулась 25 липня, зменшила впевненість світових лідерів в тому, що їх спілкування з американською адміністрацією не буде оприлюднене. Він також запевнив, що навіть якщо б не зняли замороження допомоги у виконавчій владі, це питання вирішили б у спілкуванні з законодавчою владою США.

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