В Конгресі США занепокоєні зволіканням з розширенням російських санкцій

"Я тяжко працював з моїми колегами з обох партій над тим, щоб законодавство з російських санкцій було прийнято більшістю голосів, яка спроможна подолати вето", - наголосив партійний організатор демократів у Палаті представників Конгресу США Стені Гоєр, відповідаючи на запитання від виборців в соціальних мережах.

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Гоєр подякував виборцеві за задане запитання, яке звучало так: "Російські санкції... Конгрес сказав "так" значною більшістю голосів, однак вони "пропали без вісти" ... Чому?..."

Законодавець висловив незадоволення зволіканням адміністрації Трампа з втіленням запропонованих санкцій.

"Закон розширює санкції проти Росії через її втручання до наших виборів, підтримку сепаратистів на сході України і незаконну окупацію Криму, - наголосив Гоєр. - Мене глибоко непокоїть небажання адміністрації примусити Росію сплачувати ціну за агресію проти своїх сусідів та проти Сполучених Штатів.

Міністерство фінансів США мало повністю забезпечувати виконання цих санкцій і закликати наших союзників приймати та забезпечувати виконання подібних санкцій".

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