Сенатор США: Путін тестує Зеленського, але український президент поки тримається

Допомогти Україні розбудовувати демократію та зміцнювати економіку не менш важливо, аніж надавати зброю.

У серії твітів сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі поділився своїми думками стосовно справжньої мети агресії Росії в Україні та прокоментував реакцію вашингтонських політиків на повідомлення про можливе зволікання з наданням оборонної допомоги Україні.

"Рішення Трампа призупинити безпекову допомогу є поганою ідеєю, але все ж, Вашингтон потрапив у пастку діючи, немов найкращий спосіб допомогти Україні – дати їй більше зброї", - твітує Мерфі.

Дати більше зброї Україні – не найкращий спосіб їй допомогти, вважає політик. Все ж повідомлення про зволікання з допомогою складають несприятливе враження, наголошує він.

"Путін тестує нового українського президента, дивиться, чи можна його залякати. Зеленський поки тримається. Однак зараз у цей критично важливий час, жахливо, що складається враження, ніби ми зменшуємо нашу підтримку для цього нового, орієнтованого на Захід лідера".

"Водночас роками, істеблішмент Вашингтона діє, немов Росія справді піде маршем на Київ (так не буде) і, що наша військова допомоги рятує Україну", - зауважує Мерфі.

"Справжня мета Росії – економічно та політично зламати Україну, привести до того, щоб українські виборці здалися і знову встановили проросійське керівництво. Тому основною метою США має бути підтримувати і захищати хитку демократію та економіку України".

"Тому кожного разу ми (знову) впираємось в розмови про військову допомогу Україні, ми пропускаємо справжню гру, у яку грає Росія. Ми маємо підтримувати фінансування безпеки, але справді маємо говорити про більшу допомогу Києву в економіці та демократії", - наголошує американський законодавець.

Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Перегляд, буцімто, має на меті пересвідчитись, що надані Сполученими Штатами кошти використовуються в інтересах США.

В той же день у Пентагоні повідомили, що аудит військової допомоги Україні, який запросив Білий дім, вже завершено. Пентагон дійшов висновку, що програма допомоги має продовжуватись, пише Politico.

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