США не поспішають виділяти військову допомогу Україні – Politico

Адміністрація Дональда Трампа не поспішає виділяти 250 мільйонів доларів військової допомоги Україні, пише американське видання Politico, посилаючись на інформацію від високопоставленого джерела в уряді США.

Президент Трамп дав вказівку адміністрації дослідити ефективність програми "Ініціатива з допомоги у забезпеченні безпеки України", згідно до якої фінансується ця допомога. Програму, зокрема, переглядають Радник з національної безпеки США Джон Болтон, який щойно завершив свій візит до України і очільник Пентагону Марк Еспер.

Через затримки, доступ до цих грошей може бути втрачено, зауважує видання, адже кошти не можна витрачати під час перегляду програми, а 30 вересня, із закінченням бюджетного року США, доступ до цих коштів буде закрито.

Служби Комітету з асигнувань та Комітету зі збройних послуг Палати представників США підтвердили Politico інформацію про наявність затримки.

"Ми знаємо, що (Служба управління та бюджету) утримує кошти Ініціативи з допомоги у забезпеченні безпеки України, - заявив виданню речник комітету Палати представників США з асигнувань Еван Голландер. – Нас серйозно непокоїть замороження цих важливих асигнованих коштів і ми надали терміновий запит адміністрації про причини затримки їх виділення".

Різко розкритикував затримку у виконанні програми, голова Комітету з розвідки Палати представників США демократ Адам Шифф. Він пов'язав затримки з намаганнями долучити Україну до внутрішніх політичних процесів у США.

"Трамп затримує життєво необхідну військову допомогу для України, в той час, як його персональний юрист прагне отримати допомогу українського уряду для розслідування діяльності його політичного опонента. Не треба бути стабільним генієм, щоб побачити величину конфлікту, або наскільки деструктивно це для нашої державної безпеки", - написав американський законодавець у Twitter, очевидно, маючи на увазі нещодавні зустрічі Руді Джуліані з українськими посадовцями.

"Погані новини для України". Так відреагував у Twitter на повідомлення про затримку у виділенні коштів дослідник інституту Брукінза у США Том Райт.

"Трамп раніше говорив, що розслідування стримують його стосовно Росії. Тепер його ніщо не стримує і він може діяти згідно до того, що йому підказують його інстинкти. Погані новини для України…" – твітує дослідник.

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