«Це як виривати зуби». Сенатори критикують адміністрацію Байдена за «затягування» з наданням F-16

Американські сенатори критикують адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона відмовляється посилати винищувачі F-16 в Україну для того, щоб українські війська могли чимшвидше звільнити всю територію України від російської агресії.

Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.

У вівторок під час дискусії на слуханнях в Сенатському комітеті зі Збройних сил сенатор-республіканець з штату Арканзас Том Коттон висловив переконання, що США повинні надати Україні зброю для перемоги, і робити це швидше, а не поступово, як це відбувається зараз.

Він сказав, що замість того, щоб говорити, що США будуть з Україною «так довго, як буде потрібно», повинні сказати, що вони будуть «так швидко, як українці можуть здобути перемогу».

Експерти, які відповідали на запитання сенаторів під час засідання Комітету зі збройних сил на слуханнях у вівторок, розійшлися в оцінках.

Генерал-лейтенант США у відставці Кейт Келлог, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блюменталя, чи варто надати Україні F-16, сказав, що він би послав в Україну «все, що є», включно з літаками F-16, якщо це дозволить швидше виграти війну.

«Я б надав їм все, що ми можемо, щоб виграти цю боротьбу, тому що це запобігає розгортанню американських військ пізніше, якщо вони не зможуть перемогти російську армію. Навіть якщо для цього потрібні F-16, оскільки вони мають кращу авіоніку, ніж МіГ-29», – сказав генерал у відставці.

А от експертка з корпорації RAND Дара Масікот вважає, що в України є потреби, які потрібно задовольняти зараз, і ті, що постануть з часом, і F-16 належать до останньої категорії.

«Є нагальні потреби, про які ми говорили, щодо артилерійських снарядів і додаткової стрілецької зброї, щоб запобігти російським фронтальним атакам. Я думаю, що деякі з більш просунутих систем, про які ми сьогодні говорили, як-от F-16 або ATACM, потребують часу для навчання. Але я погоджуюся з іншими учасниками дискусії, якщо ви ніколи не починаєте процес, ви ніколи його і не почнете», – сказала Маскіот.

У понеділок сенатор-республіканець Ліндсі Грем від Південної Кароліни сказав, що рішення адміністрації Байдена не надавати поки що винищувачі F-16 Україні є «більше, ніж розчаруванням».

«Нещодавня заява президента Байдена про те, що він виключає винищувачі F-16 для України в короткостроковій перспективі, ґрунтуючись на порадах Міністерства оборони, викликає розчарування», – сказав Грем у заяві.

Він порівняв процес надання зброї Україні з боку адміністрації Байдена з процесом «виривання зубів».

«З цією адміністрацією постачання на поле бою кожну систему зброї, яку запитує Україна, це було як виривання зубів», – сказав Грем у своїй заяві.

В п’ятничному інтерв’ю каналу ABC News президент Джо Байден сказав, що на даний момент він виключає постачання F-16, сказавши, що Україні «зараз не потрібні F-16».

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми днями неодноразово захищав рішення президента, зазначаючи, що винищувачі «не є ключовим потенціалом», який потрібен Києву для майбутнього контрнаступу.

«F-16 – це питання на потім. І тому президент Байден сказав, що наразі він не просуває його», – сказав Салліван у неділю у розмові з телеканалом CNN.

За словами Саллівана, «зусилля США мають бути спрямовані на те, щоб отримати в Україні інструменти, необхідні їй для поточної місії».

Як зазначає газета Hill, яка висвітлює політичні питання, зокрема, Конгрес США та його стосунки з президентом та виконавчою владою, президент Байден стикається зі зростаючим тиском як з боку українських офіційних осіб, так і з боку законодавців США, щоб адміністрація швидше погодилися на прохання про винищувачі.

Як зауважує газета, під час участі в Мюнхенській конференції з безпеки на початку цього місяця сенатор Грем сказав, що серед 30 сенаторів на конференції було «практично одностайне переконання», що «ми повинні сьогодні тренувати українських пілотів на F-16, щоб вони могли отримати реактивні літаки якомога швидше».

Дивіться також: