Лист до Помпео: Сенатори США закликали запровадити нові санкції щодо Росії за отруєння Навального

Група американських сенаторів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції щодо Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Адміністрація має використати наявні у неї інструменти, щоб недопустити майбутніх атак та чітко заявити, що беззаконня з боку режиму не буде толеруватись

Лист, адресований держсекретарю США Майку Помпео і міністру фінансів США Стівену Мнучину, опубліковано на сайтах сенаторів від Республіканської партії Міта Ромні і Марко Рубіо.

Крім Ромні і Рубіо, лист підписали сенатор-республіканець Роджер Уікер, а також демократи Бен Кардін, Дік Дурбін і Кріс Кунс.

"Олексій Навальний - це найсвіжіший приклад активіста, який отруєний після протистояння режиму Путіна. Адміністрація має використати наявні у неї інструменти, щоб недопустити майбутніх атак та чітко заявити, що беззаконня з боку режиму не буде сприйнято", - відзначає сенатор-республіканець Мітт Ромні на своїй сторінці у Twitter.

«Навальний на даний час є головним критиком Володимира Путіна в Росії. Його розслідування про високопоставлених російських чиновників надихнули покоління молодих росіян на мрію про країну, в якій панує верховенство права і де звичайний громадянин має право голосу», - йдеться в листі.

«Ті, кого Навальний таврує як" шахраїв і злодіїв ", намагалися цим нападом змусити замовкнути один з останніх незалежних голосів в Росії», - зазначають сенатори і нагадують про отруєння Сергія і Юлії Скрипаль, Володимира Кара-Мурзи, Олександра Литвиненка.

«США не можуть мовчати, коли Росія намагається змусити замовкнути опонентів по всьому світу», - заявили сенатори.

У Демократичній партії США називають реакцію адміністрації Трампа на отруєння навального прикладом буцімто особливого ставлення Трампа до Путіна.

"Олексій Навальний продемонстрував надзвичайну хоробрість своєю боротьбою за демократію у Росії. Відмова президента Трампа засудити Путіна за отруєння ключового політичного опонента демонструє наскільких прихильний від до колишнього агента КДБ", - твітував минулого тижня сенатор-демократ Дік Дурбін.

Між тим державний секретар США Майк Помпео заявляв у вересні, що Сполучені Штати Америки готові відповісти на отруєння Навального. Помпео також заявляв про неприпустимість використання хімічної зброї.

Для запровадження санкцій автори листа пропонують використовувати «Акт Магнітського», а також американський закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону його військового застосування.

У Росії звинувачення в причетності до отруєння Навального називають провокацією.

Євросоюз і Великобританія запровадили санкції за отруєння Олексія Навального.

До списку санкцій включені шість осіб, серед яких директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло.

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