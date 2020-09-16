Помпео про отруєння Навального: немає виправдання використанню хімічної зброї

Використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яких обставин. Про це у середу заявив державний секретар США Майк Помпео. За словами Помпео, який у Вашингтоні провів зустріч із міністром закордонних справ Великобританії Домініком Раабом, США та Великобританія спільно засуджують отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального.

Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яким умов. Так було два роки тому після нападу із використанням хімічної речовини нервово-паралітичної дії у Солсбері, нині маємо ту ж ситуації у даному випадку

"Будь-яке використання хімічної зброї є неприйнятним за будь-яким умов. Так було два роки тому після нападу із використанням хімічної речовини нервово-паралітичної дії у Солсбері, нині маємо ту ж ситуації у даному випадку. Міністр закордонних справ Рааб та я приєдналися до наших колег по Великій Сімці із закликом до Росії бути цілком прозорою, і зараз повторюємо цей заклик", - відзначив Помпео.

Міністр закордонних справ Великобританії Рааб заявив у Вашингтоні, що США та його країна вітають прогрес навального на шляху до відновлення і наголосив на необхідності відповідальності за використання хімічної зброї.

"Я вважаю, що уряд Росії забов'язаний пояснити, що відбулося із паном Навальним через повне та прозоре розслідування. Я би сказав, що з точки зору Великобританії, важко побачити будь-яке інше імовірне альтернативне пояснення окрім того, що це було здійснено російської розвідкою, але очевидно уряд Росії має відповісти у цій справі", - відзначив Рааб.

Кремль відкидає відповідальність за стан навального і наголошує на тому, що «обвинувачення російської сторони не основане ні на чому».

Раніше берлінська лікарня, в якій після отруєння лікують російського опозиційного лідера Олексія навального, повідомила, що його стан швидко покращується, а неофіційні джерела передають, що він прагне якнайшвидшого повернення в Росію.

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