У Держдепі США закликали Росію негайно звільнити політичних і релігійних в'язнів

Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані зростанням кількості політичних і релігійних в’язнів у Росії. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, оприлюдненій у понеділок:

«Сполучені Штати Америки глибокостурбовані зростанням кількості осіб – яка зараз становить більше 150 людей – визнаних авторитетними правозахисними організаціями як ув'язнені урядом Російської Федерації через політичні чи релігійні погляди».

У заяві згадуються конкретні імена, серед яких – українського кінорежисера Олега Сенцова, політичного в’язня Кремля, на підтримку якого останніми тижнями пройшли масові акції у різних країнах.

«Ми особливо занепокоєні добробутом чотирьох незаконно ув'язнених українців, які зараз голодують з протестом – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Шумков та Володимир Балух, – говориться в заяві. – Нас також турбує справа Оюба Тітієва, правозахисника, який переслідується за сфабрикованим звинуваченням, пов’язаним із наркотиками, в Чечні, чиє досудове ув'язнення нещодавно було продовжено.

У відповідь на мирну релігійну практику російська влада затримала свідка Єгови Денніса Крістенсена без суду з травня 2017 року. П'ять лідерів Церкви саєнтології також були взяті під варту без судового розгляду з червня 2017 року, а також більше десятка мусульманських послідовників турецького богослова Саїда Нурсі.

Ми закликаємо Росію негайно випустити на свободу всіх тих, які визначені як політичні чи релігійні в’язні, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення та мирних релігійних практик. Російський народ, як і інші народи, заслуговує на рівне ставлення за законом та здатність реалізовувати свої права без страху розплати».

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