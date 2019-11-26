Олег Сенцов отримує європейську премію імені Сахарова з річним запізненням

Нещодавно звільнений з російської в’язниці український правозахисник Олег Сенцов отримає премію імені Сахарова, якою Європейський парламент відзначив українця 2018 року, коли він був за ґратами у Росії.

Церемонія відбудеться 26 листопада у будівлі Європарламенту в Страсбурзі у Франції, де 43-річний лауреат виступить з промовою.

Росія звільнила і повернула Сенцова в Україну 7 вересня 2019 року в межах обміну групами ув’язнених.

Виступаючи упродовж останніх тижнів у європейських столицях, Олег Сенцов наголошує, що в Росії і далі перебувають близько сотні політичних в’язнів - українських громадян, багато з них кримські татари.

У Лондоні цього місяця він також застеріг від будь-яких сподівань на те, що президент Путін відмовиться від агресивної політики щодо України та ворожості до Європи.

“Я не вірю Путіну. Ви повинні розуміти, що це дуже хитра, дуже цинічна, дуже жорстока, безпринципна людина. Маска миротворця на ньому - це лише маска. Під нею - обличчя диктатора і вбивці… Коли ви будете розуміти це, то будете знати, на які кроки піде Росія далі”, - відповів Сенцов на запитання учасників зустрічі в Міжнародній амністії, чи готова Москва припинити війну проти України.

Олег Сенцов, який народився у Сімферополі, навесні 2014 року відкрито виступив проти російської окупації Криму і організовував гуманітарну допомогу українським військовим, які були опинилися заблоковані на півострові.

10 травня 2014 року росіяни заарештували його, звинувативши в організації терористичних актів проти російської влади, і вивезли з Криму на територію Росії.

Сенцова судили, як російського громадянина, хоча він наголошував, що він український громадянин, ніколи не мав російського паспорта та відкидав звинувачення у тероризмі.

Правозахисна організація Міжнародна амністія назвала судовий процес і вирок - 20 років ув'язнення “надзвичайно цинічним демонстративним судом”.

Олега Сенцова заслали відбувати покарання у Сибір, де він продовжував відстоювати свої права та права інших українських в’язнів у Росії.

Державний департамент США назвав той процес несправедливим, а Європейський Союз заявив, що вирок порушує міжнародні закони.

“Премія імені Сахарова за свободу думки”, яка названа на честь радянського фізика й політичного дисидента Андрія Сахарова, присуджується у Європейському парламенті щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права й основні свободи людини.

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