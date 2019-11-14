“Миру Путін не хоче і вірити йому не можна… але йому вірять росіяни, які живуть в паралельній реальності”, Сенцов

Звільнений нещодавно з російського ув’язнення Олег Сенцов застеріг від будь-яких сподівань на те, що президент Путін відмовиться від агресивної політики щодо України та ворожості до Європи.

Сенцов виступав 13 листопада у лондонській штаб-квартирі правозахисної організації Міжнародна амністія, де він подякував за підтримку, але наголосив, що Росія і далі тримає за ґратами з політичних мотивів десятки українських громадян.

Я не вірю Путіну... Маска миротворця на ньому - це лише маска.

Український кінорежисер вказав, що напередодні, у російському місті Ростові на Дону у тому ж суді де судили його, були оголошені вироки ув’язнення кримським татарам: “Їх покарали термінами від 8 до 18 років ув’язнення сувого режиму лише за їхнє громадянство і за їхнє віросповідання. Вони не скоїли жодних злочинів, як не скоював і я”.

“Це дуже показово. В системі нічого не змінилося. Жодного перемир’я Путін не хоче і вірити йому не можна”, - наголосив Олег Сенцов, назвавши діяльність російського керівника злочинною і щодо самої Росії, і щодо України.

Сенцова заарештували у захопленому Росією Криму у травні 2014 року, вивезли на російську територію і засудили до 20 років в'язниці за звинуваченням у тому, що він готував терористичні напади.

У вересні 2019 року Росія передала Олега Сенцова Україні разом 35-ма в’язнями, обмінявши їх на таку ж кількість осіб з України.

“Я не вірю Путіну. Ви повинні розуміти, що це дуже хитра, дуже цинічна, дуже жорстока, безпринципна людина. Маска миротворця на ньому - це лише маска. Під нею - обличчя диктатора і вбивці… Коли ви будете розуміти це, то будете знати, на які кроки піде Росія далі”, - відповів Сенцов на запитання учасників зустрічі в Міжнародній амністії, чи готова Москва припинити війну на Донбасі.

Але при цьому Олег Сенцов наголосив, що багато росіян Путіну вірять.

43-річний активіст розповів, що понад 5-річне перебування у російській в’язничній системі дало йому можливість спілкуватися з представниками різних прошарків населення країни, і він переконався, що дуже багато росіян підтримують дії Путіна.

“Навіть у в’язниці люди, щодо яких ця система безжалісна і несправедлива, - каже Сенцов, - вони ненавидять систему, але вірять у гарного Путіна. Це результат понад 20-річної пропаганди, яка нав’язує людям Путіна, як єдиного правильного керівника в країні”.

Олег Сенцов пояснює, що в Росії є люди, які не довіряють російському президенту повністю, "але при цьому вони ненавидять Україну, Європу і підтримують його політику. Бо їм щодня з телевізора 5 років тлумачать, як в Україні фашисти захопили владу, і як Америка та Європа хочуть напасти на Росію, або зашкодити їй, бо заздрять”.



“Це абсолютно спотворений світ - паралельна реальність, в якій живуть росіяни і вірять у неї, на жаль… Я не знаю, як з цим боротися, але єдиний спосіб перемогти брехню - це говорити правду”.

За словами колишнього в’язня російський керівник “не хоче миру в Україні, а хоче її бачити біля себе на колінах”.

“Він будує другу версію Радянського союзу - авторитарну державу із зоною впливу довкола. А тих, хто намагається вирватися, він жорстоко карає, як він покарав Грузію і як карає Україну. Коли у нього закінчуються політичні методи впливу, то він використовує військові”, - сказав Сенцов.

“Путіна ззовні перемогти неможливо”, - наголосив Олег Сенцов, вказавши, що надія на зміну агресивної політики Росії може бути реальною лише у випадку зміни влади тій країні, що може бути здійснене “лише руками самих росіян - громади інтелектуалів, які ненавидять Путіна”.

Міжнародній спільноті Сенцов радить припинити будь-які контакти з Росією до часу, коли Москва змінить свою поведінку, а також консолідовано протидіяти Путіну, який “розуміє лише силу”.

Дивіться також: Тейлор, Кент: головні тези публічних слухань