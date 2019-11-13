Ігор Коломойський докоряє Заходу, думає про Росію і хоче Приватбанк, або компенсацію

Один з найбагатших українських підприємців Ігор Коломойський, якого називають близьким до президента Володимира Зеленського, висловив американському часопису думку, що Україні варто переорієнтуватися свою політику на Росію.

New York Times вказує, що, які б не були мотиви Коломойського, його погляди мають значення, бо він на думку аналітиків та західних дипломатів має значний вплив в адміністрації Зеленського.

Газета також зауважує, що у той час як президент Зеленський далі розбудовує зв’язки із Заходом, він, як виглядає, також готовий іти на тісніший контакт з Росією, ніж це був готовий робити попередній президент України.

Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян. Я думаю, що сьогодні вони нам із задоволенням дадуть.

Відомий різкими і контроверсійними висловлюваннями мільярдер у цьому інтерв’ю сказав, що він не має особливої любові до Росії, але докоряв, що Америка дає Україні замало грошей.

“Вони все одно сильніші. Нам треба покращити відносини… Люди хочуть миру і гарно жити. А ви змушуєте нас до війни і навіть не даєте на неї грошей”, - сказав Коломойський.

Автор статті, Антон Трояновскі, припускає, що різкість цих заяв принаймні частково пояснюється особистими інтересами мільярдера і роздратованістю вимогами з боку Міжнародного валютного фонду та західних урядів, які застерігають президента Зеленського від кроків на користь олігарха.

Ігор Коломойський та інший співвласник націоналізованого 2016 році Приватбанку, Геннадій Боголюбов, досі захищаються у судах від звинувачень про зникнення з банку кількох мільярдів доларів.

Коломойський кілька років жив за межами України, але повернувся після того, як президентом став Володимир Зеленський.

Він відкидає звинувачення, які зокрема розглядаються у суді в Лондоні за позовом державного Приватбанку, який було врятовано від банкрутства багатомільярдним урядовими вливаннями.

Приватбанк також подав позов до суду в американському штаті Делавер з вимогою відшкодувань на сотні мільйонів доларів від колишніх співвласників.

Коломойський заявив, що домагається відновлення своїх прав власника Приватбанку, або компенсації.

Ігор Коломойський сказав газеті, що колишній президент Петро Порошенко та інші посадовці, які відповідали за націоналізацію Приватбанку, повинні бути покарані і наголосив, що “для них треба відновити смертну кару”.

В інтерв’ю New York Times Ігор Коломойський заявив, що Європейський Союз і НАТО не хочуть приймати Україну до своїх лав, і тому Києву варто відмовитися від курсу на інтеграцію з Заходом.

“Ви нас не приймете… Немає сенсу марнувати час на пусті розмови. А тим часом Росія дуже хоче взяти нас до нового варшавського договору”, - цитує підприємця газета.

Коломойський висловив думку, що позики від Росії можуть замінити фінансування МВФ, який вимагає реформ і боротьби з корупцією.

“Ми візьмемо 100 мільярдів доларів від росіян. Я думаю, що сьогодні вони нам із задоволенням дадуть. Як найшвидше вирішити проблеми і встановити відносини? Лише гроші”, - заявив мільярдер.

NYT нагадує, що п’ять років тому 56-річний мільярдер погодився виконувати обов’язки керівника Дніпропетровської області, і в умовах наближення бойових дій з боку Донбасу він фінансував добровольців, які стримали російські сили.

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