Гілларі Клітон критикує затримку британського звіту про втручання Росії

Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон долучилася до критики уряду в Лондоні за затягування з оприлюдненням звіту британського парламентського комітету, що розслідував російські намагання впливати на політичні процеси у Великій Британії.

Комітет з питань розвідки та безпеки зокрема розглядав звинувачення про дії Росії в час британського референдуму 2016 року, на якому вирішувалося питання про членство країни у Європейському Союзі, а також на парламентських виборах 2017 року.

Кожна людина, яка голосує в цій країні, заслуговує на те, щоб побачити той звіт до того, як у вас відбудуться вибори...

Звіт, робота над яким була завершена 17 жовтня, містить дані від британських розвідувальних служб Мі5, Мі6 та GCHQ (Центр урядового зв’язку).

Прем'єр-міністр Борис Джонсон ще не дав остаточної санкції на оприлюднення звіту, якого тепер очікують після парламентської виборчої кампанії та голосування 12 грудня.

Британські урядовці наполягають, що жодного затягування немає, і що звіт буде опублікований після того, як пройде звичайні процедури перевірок та затверджень.

Але опоненти, включно з депутатами, які працювали з розслідуванням, кажуть, що не бачать підстав для відкладень.

“Я ошелешена тим, що цей уряд не оприлюднює звіт про російський вплив, бо кожна людина, яка голосує в цій країні, заслуговує на те, щоб побачити той звіт до того, як у вас відбудуться вибори”, - сказала Клінтон в інтерв’ю Британській телерадіомовній корпорації.

Гілларі Клінтон перебувала Лондоні з лекціями про нову книгу, яку вона написала з донькою Челсі.

Клінтон наголосила, що з подій у США, а також у Європі видно, що Росія “задалася метою впливати на політику в західних демократіях… Не нам на користь, а собі”.

“Немає сумнівів щодо ролі, яку Росія відіграла в наших виборах 2016 року і відіграє далі. Я б дуже не хотіла, щоб таке сталося тут” - сказала вона, зауваживши, що не знає про зміст британського звіту, але вважає потрібним його оприлюднення для поінформованості виборців.

Велика Британія, Франція і США звинувачували Росію у намаганнях втручатися у вибори, що у Москві називали антиросійської істерією.

При цьому британський та інші уряди досі наполягають, що ті російські намагання, хоч і були значними, але не мали вирішального впливу політичні процеси їхніх країнах.

Британські парламентарі, які були причетні до роботи над звітом, дали зрозуміти, що документ містить переважно узагальнені оцінки та застереження про загрозу зовнішнього впливу.

З неофіційних джерел відомо, що звіт може містити дані про використання партіями чи політиками грошей з російських джерел, а також про прямі намагання Москви впливати на британську громадську думку, чи на рішення виборців.

Гілларі не здається

Гілларі Клінтон заявила, що і далі намагатиметься привертати увагу до російського впливу на Заході.

“Якось мені сказали: “Відчепися від тих росіян”, - розповіла Клінтон в інтерв’ю газеті Guardian, - “а я відповіла: “Я відчеплюся від росіян тоді, коли вони відчепляться від нас”.

Вона також гостро критикувала чинного американського президента, який був її суперником на минулих виборах, Дональда Трампа, заявивши, що зробить усе можливе, щоб він не був переобраний на ще один термін.

Клінтон у Лондоні висловила застереження стосовно Брекзиту, висловивши побоювання, що Британія “відокремлює себе від Європи в час, коли демократичні країни повинні триматися разом, бо ми під реальним тиском диктатур і авторитарних режимів”.

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