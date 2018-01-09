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З міркувань безпеки, США відмовляються повертати своїх дипломатів на Кубу

  • Голос Америки
Рекс Тіллерсон, державний секретар США

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що він не переконаний, що «навмисні атаки» на американців на Кубі припинилися, хоча ФБР поки що не знайшло доказів таких атак



США «свідомо піддали б життя людей небезпеці», якщо відправлять своїх дипломатів на Кубу, заявив держсекретар Рекс Тіллерсон в інтерв'ю Associated Press.

Ця заява була зроблена незважаючи на нову доповідь ФБР, в якій виражаються сумніви щодо первісної теорії про «акустичні атаки», яким, імовірно, піддавалися американці, які працюють на острові.

Як з'ясувало Associated Press, в попередній доповіді відділу оперативних технологій ФБР, підготовленій на основі декількох місяців розслідування і чотирьох поїздок співробітників ФБР в Гавану, йдеться, що слідчі не знайшли доказів, що звукові хвилі могли завдати шкоди здоров'ю американських громадян.

Автори доповіді від 4 січня не розглядають інших теорій. У документі говориться, що ФБР продовжить розслідування до тих пір, поки не зможе показати, що ніякого навмисного завдання шкоди не було.

Тіллерсон заявив, що він не переконаний в тому, що «навмисні атаки», як він їх назвав, припинилися.

Він наполягав на правильності свого вересневого рішення відкликати з Куби більшу частину співробітників посольства США і їх рідних.

За його словами, він не змінить курс, поки кубинський уряд не запевнить, що американці будуть в безпеці.

«Я б свідомо піддав їх небезпеці. Навіщо, скажіть будь ласка, мені це робити, коли у мене немає можливості їх захистити? - заявив Тіллерсон в інтерв'ю Associated Press. - Я буду протистояти будь-кому, хто буде штовхати мене на це».

«Я як і раніше вважаю, що кубинський уряд, хтось із кубинського уряду, може покласти цьому край», - додав Тіллерсон.

Кубинська влада рішуче наполягає на тому, що вона не знала і не була причетна до жодних атак.

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