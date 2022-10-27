США не виключають санкцій щодо Ірану, через поставки дронів Росії для війни в Україні

Сполучені Штати не виключають введення додаткових санкцій щодо Ірану, у зв'язку із продажем Тегераном дронів Росії на війну в Україні. Про це у середу, 26 жовтня, сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми не виключаємо запровадження додаткових санкцій. Сьогодні мені нема що повідомити, але однозначно, якщо і коли це станеться, ми публічно про це повідомимо” - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про можливість санкцій щодо Ірану.

Напередодні США та кілька інших західних країн закликали Раду Безпеки ООН розслідувати заяви про використання Росією безпілотників іранського виробництва для нападу на Україну.

У відповідь Іран розкритикував цю ініціативу, а речник МЗС країни заявив, що подібна ініціатива є "неправдива та безпідставна", що Іран її "рішуче відхиляє та засуджує".

Росія ж у відповідь пригрозила "переглянути співпрацю" з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, якщо він направить експертів в Україну для перевірки використання російських безпілотників з Ірану.

Кірбі повідомив, що США знають про іранський персонал на території Криму, який допомагає російським військовим користуватись дронами.

“Ми знаємо, що там в Криму є люди, які допомагають надавати технічну допомогу та навчальну підтримку російським солдатам, щоб управляти цими речами (дронами - ред.)”, - сказав Джон Кірбі.

За словами представника Білого дому, співпраця Росії та Ірану із закупівлі дронів свідчить про небажання Путіна сідати за стіл переговорів.

“Ці стосунки (Росії та Ірану - ред.) є ще одним свідченням того, наскільки ізольованими є ці дві країни від решти міжнародної спільноти. Це також свідчить ще про дві речі. По-перше, що Путін не має наміру сідати за стіл переговорів найближчим часом.

А по-друге, що його власна оборонно-промислова індустрія страждає внаслідок санкцій та посиленого експортного контролю. Він змушений покладатися на таку країну як Іран, щоб отримати ці безпілотники, які, по суті, є дронами-камікадзе. Вони призначені лише для однієї мети - вбивати людей і руйнувати інфраструктуру. Те, що він це робить, свідчить про жорстокість, а також те, що він готовий продовжувати вести цю війну”, - зазначив посадовець.

Коментуючи закиди Росії про “брудну бомбу”, яку нібито готує до використання Україна, Кірбі сказав: “Ми знаємо, що українці не планують і не готуються до застосування брудної бомби. Ми знаємо, що це частина російської гри. Знову ж таки, вони звинувачують інших у тому, що збираються зробити самі. Це викликає у нас занепокоєння. Ми дуже пильно будемо за цим спостерігати”.

Раніше Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників.

Відповідно до резолюції від 2015 р., пов'язаної з міжнародною ядерною угодою з Тегераном, ембарго на експорт та постачання озброєнь щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року.

Однак, Україна та західні держави стверджують, що резолюція, як і раніше, включає обмеження на поставку ракет і пов'язаних з ними технологіями, до жовтня 2023 року. За їх словами, резолюція може охоплювати експорт і купівлю передових військових систем, таких як безпілотники.

Двічі на рік генеральний секретр ООН звітує перед Радою Безпеки – традиційно у червні та грудні – про виконання цієї резолюції датованої 2015 роком. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до звіту генсека.