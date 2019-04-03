У США розказали, як Зеленський протистоятиме Путіну

Україна продемонструвала урок демократії росіянам чесними виборами – підсумовують перший тур голосування експерти у Вашингтоні. Несподіванкою для них стали майже точні прогнози соціологів в Україні. Американські оглядачі обережно оцінюють нового в політиці кандидата Зеленського, вказуючи на його брак досвіду.

Більшість українців на президентських виборах віддавали голос не «за», а «проти» тих умов, у яких вони живуть з 2014 року, вважають експерти «Атлантичної ради» у США.

«Вибори показали велике невдоволення населення, брак терпіння через повільні реформи, і той факт, що пан Зеленський переміг у першому турі, є сигналом цього невдоволення. Але тепер другий матч. Сподіваюсь, вибори під час другого туру будуть також чесними та вільними, як і під час другого»​, –​ коментує «​Голосу Америки»​ Александр Вершбоу, колишній заступник генсека НАТО, експерт «Атлантичної ради».

При цьому, оглядачі віддають належне високій явці на виборах та демократичному процесу волевиявлення. За їхніми словами, це урок для Росії – країни, де про чесні вибори народ може лише мріяти.

«Росія приділила дуже багато телевізійного часу цим виборам, і що росіяни тут побачили, що в Україні пройшли справжні вибори, що Україна – це справжня демократія», – зауважує Андерс Аслунд, експерт «Атлантичної ради».

Чесні вибори – це також сигнал для Заходу, що Україна продовжує євроінтеграцію.

Александр Вершбоу: «Вільні і чесні вибори – це вже підтвердження, що Україна стає сильною демократичною державою, яка керується законом. То ж сам цей факт є прогресом для України (на шляху до НАТО). Побачимо, наскільки високим пріоритетом буде вступ до НАТО для обраного президента».

Колишній високопосадовець Держдепу Дейвид Креймер вважає, що обоє кандидатів на посаду президента поведуть Україну у прозахідному напрямку. Утім плани Зеленського домовлятися з Путіним оглядачі вважають наївними.

«Він (Володимир Зеленський – ред.) каже, що хоче сісти за стіл з Путіним, якщо стане президентом... Путін – дуже досвідчений політик і політична фігура. Тож Зеленському доведеться протистояти дуже сильному конкуренту, якщо вони сядуть за стіл», – зазначив «Голосу Америки» Дейвид Креймер, старший науковий співробітник Міжнародного університету Флориди.

Зеленському потрібно дуже швидко вчитися і знайти дуже сильну команду, додав він.

«Зеленському не вистачає радників у сфері національної безпеки і в питаннях внутрішньої політики. Він є особою, яка не була в політиці. Українців це захоплює, тому що вони дуже багато років розчаровувались у людях, які були в політиці. Люди хочуть справжніх змін. Зеленському, очевидно, доведеться швидко освоїти дуже багато всього, але нема причин думати, що він на те не здатний», –​ сказав Креймер.

Вибори в Україні були добре спрогнозовані, що свідчить про ефективну роботу соціологів, цього не вистачає багатьом західним країнам, зауважують оглядачі.

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