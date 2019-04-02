Яресько знайшла спільне в Україні та Пуерто-Рико: Криза

Колишня міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв’ю виданню Bloomberg порівняла проблему реструктуризації боргу в Україні та Пуерто-Рико, де вона працює з 2017 року. За її словами, масштаб проблем приблизно однаковий, але їх характер – різний.

Яресько розповіла виданню, що через війну 20% ВВП було втрачено, оскільки 7% території було окуповано. На запитання, які уроки з України могли б допомогти Пуерто-Рико, вона відповіла:

«Не витрачайте надаремно кризу. Політична воля до того, щоб робити складні кроки і реалізовувати зміни є найбільш потужною, коли політичний клас відчуває кризу. Другий великий урок полягає в тому, що вам потрібні чемпіони. Кожна з цих реформ надзвичайно складна. Вам потрібен хтось, щоб надихнути і наповнити людей цим відчуттям, що «ми маємо зробити це зараз, немає часу чекати».

Ці політики страшенно некомпетентні, використовують кошти по-дурному та корумповано, і лише беруть у США

Як відомо, президент США Дональд Трамп у вівторок розкритикував Пуерто-Рико за "дурість та корупцію" при використанні наданих урядом США коштів на відновлення острова після руйнівних стихійних лих.

"Пуерто-Рико отримали 91 мільярд доларів за ураган, більше коштів, ніж будь-хто отримував через ураган раніше, але всі їх місцеві політики та компанії лише скаржаться та просять ще грошей. Ці політики страшенно некомпетентні, використовують кошти по-дурному та корумповано, і лише беруть у США", - заявив Дональд Трамп.

Президент США також відзначив, що у Пуерто-Рико живуть "прекрасні люди з поганими лідерами", а гроші "марнуються".

Яресько висловилась на тему корупції в Україні. Вона зауважила, що це одна з найбільших проблем в Україні, яка «досі страждає від, на жаль, відсутності верховенства права та від судової системи, яка не є вільною та справедливою, а отже, відсутня система відповідальності за свої дії».

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