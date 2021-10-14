Віце-прем'єр Росії зустрівся у Вашингтоні із заступницею державного секретаря США

Заступниця державного секретаря Венді Шерман у четвер зустрілась із віце-прем'єром уряду Росії Олексієм Оверчуком. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Як повідомляється, зустріч була покликана підкреслити відданість США стабільним та передбачуваним двостороннім відносинам. З Оверчуком також окремо зустрівся Джон Керрі, спеціальний посланець президента США з питань клімату.

У Держдепі закликали Росію гарантувати енергетичну безпеку Європи, справедливе ставлення до американських компаній на ринку Росії та відповісти на занепокоєння США щодо торгового та інвестиційного клімату у Росії. Як повідомляється, Шерман також наголосила на підтримці США свободи вираження онлайн.

Коментуючи зустріч із російським дипломатом, Шерман назвала її "продуктивною".

Як повідомляє РІА Новости, Оверчук у Вашингтоні заявив, що зустріч у Держдепі пройшла чудово.

У статті використано матеріали РІА Новости.

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