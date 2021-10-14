Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Віце-прем'єр Росії зустрівся у Вашингтоні із заступницею державного секретаря США

На фото: заступниця державного секретаря Венді Шерман

Заступниця державного секретаря Венді Шерман у четвер зустрілась із віце-прем'єром уряду Росії Олексієм Оверчуком. Про це повідомляє сайт Держдепу США.

Як повідомляється, зустріч була покликана підкреслити відданість США стабільним та передбачуваним двостороннім відносинам. З Оверчуком також окремо зустрівся Джон Керрі, спеціальний посланець президента США з питань клімату.

У Держдепі закликали Росію гарантувати енергетичну безпеку Європи, справедливе ставлення до американських компаній на ринку Росії та відповісти на занепокоєння США щодо торгового та інвестиційного клімату у Росії. Як повідомляється, Шерман також наголосила на підтримці США свободи вираження онлайн.

Коментуючи зустріч із російським дипломатом, Шерман назвала її "продуктивною".

Як повідомляє РІА Новости, Оверчук у Вашингтоні заявив, що зустріч у Держдепі пройшла чудово.

У статті використано матеріали РІА Новости.

Дивіться також: Собака компаньйон для ветеранів: Скільки часу та зусиль потребує підготовка чотирилапого психолога

Собака компаньйон для ветеранів: Скільки часу та зусиль потребує підготовка чотирилапого психолога. Відео
Embed
Собака компаньйон для ветеранів: Скільки часу та зусиль потребує підготовка чотирилапого психолога. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:56 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG