6-річна дитина замовила на ім'я матері іграшок на сотні доларів

Коли одного дня стос коробок доставили до будинку шестирічної Кейтлін у штаті Юта, з’ясувалося, що вона замовила іграшок на 350 доларів в онлайн-магазині Amazon, повідомляє Yahoo News.

Напередодні, на її день народження, Кейтлін дозволили замовити на Amazon ляльку «Барбі», використовуючи обліковий запис матері. Під наглядом вона зробила саме це. Однак пізніше дівчинка запитала маму, чи може вона зайти на сайт, щоб відстежити свій пакунок. Саме тоді Кейтлін відкрила для себе кнопки «додати в кошик» та «доставка за одну добу».

Старша двоюрідна сестра Кейтлін Ріа Діяолу сказала BuzzFeed: «Її мама зайшла на свій обліковий запис Amazon і побачила три сторінки того, що вона замовила».

Кейтлін придбала речей на 350 доларів – іграшок, відеоігор і настільних ігор. За словами Рії, Кейтлін не покарали, але всі іграшки, крім ляльки «Барбі», повернули Amazon.

Користувачі Twitter коментували інцидент, і кілька людей розповіли про схожі випадки. Одна мама згадала, що її син накупив речей на 473 долари – іграшки і… білу ковдру.

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