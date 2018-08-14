11-річний хлопець за кілька хвилин зламав копію сайту місцевих виборів у США

Під час конференції хакерів 11-річному хлопцю вдалося зламати копію офіційного виборчого веб-сайту штату Флорида, який містить результати виборів, та змінити назви партій та результати підрахунку бюлетенів. На все це йому знадобилося лише 10 хвилин . Про це заявили організатори, висловлюючи занепокоєння з приводу безпеки напередодні загальнонаціонального голосування.

Хлопчик був найшвидшим з 35 дітей віком від 6 до 17 років, які врешті-решт зламали копії веб-сайтів шести штатів країни під час триденної конференції Def Con, присвяченій безпеці.

Захід мав на меті випробувати силу інфраструктури виборчої системи США. Деталі щодо вразливості будуть передані штатам.

Національна асоціація секретарів штатів – відповідальна за підрахунок голосів – заявила, що вітає зусилля конвенції. Але підкреслила, що фактичні системи, які використовуються штатами, матимуть додаткові заходи захисту у порівнянні із тими, з якими працювали хакери.

Учасники конференції змінили назви партій та додали кандидатам 12 мільярдів голосів, повідомляє захід.

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