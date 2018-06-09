США: 200 000 школярів на Донбасі навчались у зоні бойових дій. РФ має припинити конфлікт

Речниця Державного департаменту наголосила на викликах, з якими зіткнулись діти в Україні під час цього навчального року.

"В 2018 році 200 000 українських дітей щодня ходили до школи в зоні бойових дій", - написала Гедер Науерт у Twitter.

Вона закликала Росію припинити конфлікт.

Раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував: "Біля 200 000 дітей проживають поблизу контактної лінії на Донбасі, 15 000 живе в 5-кілометровій зоні від контактної лінії".

"Кожен з них щодня ризикує і кожен заслуговує на безпеку. Я закликаю світову спільноту спонукати Росію до припинення війни, яка забрала більше 240 дитячих життів в Україні", - заявив Клімкін у повідомленні у Twitter 1 червня.

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