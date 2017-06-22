Винищувач НАТО перехопив літак Шойгу над Балтикою

В середу, до літака, на борту якого перебував міністр оборони Росії Сергій Шойгу, наблизився винищувач НАТО F-16. Інцидент стався над Балтійським морем. Російський літак супроводу втрутився між двома літаками і нахилив крила, показавши, що він – озброєний, повідомили деталі перехоплення російські новинні агентства.

В заяві НАТО з приводу інциденту вказується, що літаки НАТО вели три літаки над Балтійським морем 21 червня, включаючи два винищувачі, які, за повідомленнями НАТО, не відповідали на запити диспетчерської служби ідентифікуватись. «Це – стандартна процедура – коли невідомий літак наближаєтьс до повітряного простору НАТО, НАТО і національні повітряні сили злітають, щоб моніторити цей політ», - зазначив посадовець Альянсу, повідомляє Reuters

Через високу швидкість, поганий контроль російським пілотом свого літака протягом перехоплення, командир літака (американського розвідувального літака) RC 135 визначив, що це не було безпечно. Такі небезпечні дії можуть спричинити серйозні пошкодження всім задіяним

Після того, як літак НАТО «завершив ідентифікацію, наш літак відлетів», повідомив посадовець Альянсу в коментарі CNN, додавши: «всі сторони діяли безпечно і професійно».

НАТО та національні повітряні сили вирішили проводити моніторинг польотів після того, як минулого тижня відзначили «незвично велику кількість перельотів російських військових літаків над Балтійським морем», - йдеться в заяві НАТО з цього приводу, повідомляє The Guardian.

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Цей інцидент відбувся на наступний день після зближення двох військових літаків США та Росії, про який речник Пентагону, капітан Джефф Дейвіс зазначив: «через високу швидкість, поганий контроль російським пілотом свого літака протягом перехоплення, командир літака (американського розвідувального літака) RC 135 визначив, що це не було безпечно. Такі небезпечні дії можуть спричинити серйозні пошкодження всім задіяним», пише The Guardian.

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