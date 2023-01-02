У Німеччині попереджають про активізацію російських спецслужб

Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг, повідомляє "Радіо Свобода". Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.

Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їздних агентів, або використовуючи інше прикриття.

"Ми докладаємо великих зусиль, щоб не допустити приїзду до Німеччини нових осіб, які можуть бути причетними до російських служб", - наголосив Хальденванг, та зазначив, що ФРН зробила жорсткішими умови видачі віз росіянам.

Він зазначив, що Берлін очікує на збільшення кількості російських кібератак і кампаній дезінформації, але служба зовнішньої розвідки ФРН добре підготовлена для вирішення таких завдань.

Крім того, Хальденванг вважає Китай та Іран державами, чиї спецслужби також ведуть активну діяльність у Німеччині.

Як повідомляв "Голос Америки", у 2022 році з Європи було вислано 600 російських чиновників, 400 з яких британська розвідка вважає шпигунами.